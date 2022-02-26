Мэр Бишкека поставил ряд задач перед городскими службами

Мэр города Бишкек Эмилбек Абдыкадыров провёл первую ознакомительную планерку с руководителями городских служб и структурных подразделений муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По данным пресс-службы, в ходе совещания обсуждены проект бюджета города Бишкек на 2022 год и прогнозы экономических показателей в последующие годы.
"Первый вице-мэр столицы Мирланбек Байгончоков сообщил, что проект бюджета является сбалансированным – доходная часть местного бюджета города Бишкек на 2022 год планируется в сумме 11 690,0 млн. сомов, темп роста к утвержденному плану 2021 года составляет 114,3% или больше на 1 459,0 млн. сомов.
Глава муниципалитета подчеркнул, что каждая служба должна детально изучить проект бюджета для последующей беспрепятственной жизнедеятельности города до внесения документа на сессию Бишкекского городского Кенеша. Кроме того, в месячный срок руководителям хозяйственных служб необходимо разобраться в вопросе образования внутренних задолженностей перед департаментом городского хозяйства.
Также Эмилбек Абдыкадыров поставил ряд задач перед руководителями городских служб:
Отметим, что рабочие планерки градоначальника теперь будут проходить каждую субботу.