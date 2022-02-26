Мэр Бишкека поставил ряд задач перед городскими службами

Мэр города Бишкек Эмилбек Абдыкадыров провёл первую ознакомительную планерку с руководителями городских служб и структурных подразделений муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По данным пресс-службы, в ходе совещания обсуждены проект бюджета города Бишкек на 2022 год и прогнозы экономических показателей в последующие годы.

"Первый вице-мэр столицы Мирланбек Байгончоков сообщил, что проект бюджета является сбалансированным – доходная часть местного бюджета города Бишкек на 2022 год планируется в сумме 11 690,0 млн. сомов, темп роста к утвержденному плану 2021 года составляет 114,3% или больше на 1 459,0 млн. сомов.

Глава муниципалитета подчеркнул, что каждая служба должна детально изучить проект бюджета для последующей беспрепятственной жизнедеятельности города до внесения документа на сессию Бишкекского городского Кенеша. Кроме того, в месячный срок руководителям хозяйственных служб необходимо разобраться в вопросе образования внутренних задолженностей перед департаментом городского хозяйства.

Также Эмилбек Абдыкадыров поставил ряд задач перед руководителями городских служб:

Главам райадминистраций необходимо подготовить план-мероприятий по проведению общегородских субботников с уклоном на озеленение города; МП "Бишкекзеленхоз" совместно со службами поручено составить точечную схему по бесперебойному поливу зеленых насаждение в летний период; МП "Тазалык" дано поручение по усилению санитарной очистке по всему городу; Акимам необходимо провести разъяснительные беседы с владельцами и арендаторами хозяйствующих субъектов по приведению в порядок фасадов зданий и прилегающей территории; Муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием поручено проверить соблюдение техники безопасности на строительных площадках, в том числе наличие паспортов зданий, временных трапов и мостиков для прохождения людей, ограждение территории и др.

Отметим, что рабочие планерки градоначальника теперь будут проходить каждую субботу.