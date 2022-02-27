На "ЭКСПО-2020 Дубай" презентовали туристический потенциал Кыргызстана

Генеральное консульство КР организовало и провело на площадке "ЭКСПО-2020 Дубай" презентацию о туристическом потенциале Кыргызской Республики для авиакомпании "Air Arabia", базирующейся в эмирате Шарджа, Ассоциации Эмиратов, представителей Всемирного Торгового центра Дубая и блогеров ОАЭ.

В ходе мероприятия с приветственной поздравительной речью об официальном открытии нового маршрута выступил генеральный консул КР Тимур Абдижалил и продемонстрировал видеоролик президента КР Жапарова на горнолыжной базе "Каприз-Каракол". Также он озвучил возможность открытия третьего маршрута авиакомпанией "Air Arabia"по туристическому направлению из эмирата Шарджа в международный аэропорт "Иссык-Куль" в летний период.

Региональный представитель авиакомпании "Air Arabia" г-н Абада Аруани провел видеопрезентацию о новом туристическом маршруте по направлению из эмирата Шарджа в город Ош, намеченного на 20 февраля 2022 года

Справка: авиакомпания "Air Arabia" открыла свой первый рейс из эмирата Шарджа в Бишкек 4 июля 2019 года.