Кыргызстанец награжден медалью за эвакуацию граждан КР из Афганистана

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев вручил государственную награду – медаль "Эрдик" сотруднику посольства КР в Афганистане Орузбаеву Нурлану Орузбаеву за организацию безопасной эвакуации граждан КР из Афганистана в августе 2021 года.

В своем выступлении глава МИД КР отметил, что Орузбаев в период острой нестабильной обстановки, угрожавшей жизни и здоровью соотечественников в Кабуле, принял неотложные меры по успешной эвакуации 24 граждан КР из Афганистана, несмотря на имевшиеся угрозы его безопасности и жизни.

Министр отметил также, что пригласил на церемонию награждения молодых сотрудников министерства для того, чтобы показать молодежи достойный пример служения Родине и особо подчеркнуть, что в жизни всегда есть место подвигу.

Министр пожелал Орузбаеву здоровья и дальнейших успехов на службе Отечеству.