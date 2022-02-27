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Кыргызстанец награжден медалью за эвакуацию граждан КР из Афганистана

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- Светлана Лаптева
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Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев вручил государственную награду – медаль "Эрдик" сотруднику посольства КР в Афганистане Орузбаеву Нурлану Орузбаеву за организацию безопасной эвакуации граждан КР из Афганистана в августе 2021 года.

В своем выступлении глава МИД КР отметил, что Орузбаев в период острой нестабильной обстановки, угрожавшей жизни и здоровью соотечественников в Кабуле, принял неотложные меры по успешной эвакуации 24 граждан КР из Афганистана, несмотря на имевшиеся угрозы его безопасности и жизни.

Министр отметил также, что пригласил на церемонию награждения молодых сотрудников министерства для того, чтобы показать молодежи достойный пример служения Родине и особо подчеркнуть, что в жизни всегда есть место подвигу.

Министр пожелал Орузбаеву здоровья и дальнейших успехов на службе Отечеству.


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URL: https://www.vb.kg/414728
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