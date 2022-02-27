Проработан вопрос эвакуации граждан КР из Украины через Словакию

Министерством иностранных дел и посольствами Кыргызской Республики проработан вопрос эвакуации граждан Кыргызстана через Словакию (Кощице-Стамбул-Бишкек). Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"По вопросам эвакуации просим обращаться к консулу посольства КР в Украине Эрмеку Каныбекову +380997573413, +380442370347.

Вместе с тем обращаем внимание, что боевые действия между противоборствующими сторонами идут по всей территории Украины, которые могут создать угрозу для личной безопасности по пути следования.

В этой связи, если у вас есть безопасное место проживания, Посольство, рекомендует оставаться в указанных местах, до нормализации ситуации на территории Украины", - говорится в сообщении МИД КР. .