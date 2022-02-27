Кыргызстанцы приняли участие в дебатах ООН по глобальной вакцинации

В Генеральной Ассамблее ООН в гибридном формате состоялись тематические дебаты высокого уровня на тему "Придание импульса усилиям для глобальной вакцинации".

В данном мероприятии приняли участие представители более 120 стран и эксперты в области здравоохранения, а также представители ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ и академических кругов.

В мероприятии также приняли участие председатель 76-й сессии ГА ООН Шахид, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Председатель экономического и социального совета ООН Коллен В. Келапиле и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос А. Гебрейесус, которые проинформировали государства-члены о проводимой работе по глобальной вакцинации.

В своем обращении постоянное представительство КР отметило, что пандемия COVID-19 стала одной из основных причин экономического спада в Кыргызстане и остается серьезным испытанием для системы здравоохранения.

Одновременно постоянное представительство КР проинформировало о проводимой работе государственных органов КР по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в стране. Было подчеркнуто, что с 20 декабря 2021 года в Кыргызстане проводится иммунизация бустерной дозой всех желающих граждан, ранее получивших полный курс первичной вакцинации против COVID-19.

Кыргызская сторона также призвала все заинтересованные стороны содействовать инициативам в области научных исследований, расширять доступ к инновациям, обеспечивать передачу технологий и обмен знаниями в ответ на пандемию COVID-19.