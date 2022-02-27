Замглавы ЦИК: За время агитации поступило 38 заявлений о нарушениях

За время агитации в период повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша по двум одномандатным округам поступило 38 заявлений о нарушениях. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК Нурлан Койчукеев.

По его словам, в координационную группу оперативного реагирования поступило 14 заявлений, ЦИК - 24.

"Были наложены штрафы, информация передана в соответствующие органы и вынесены предупреждения. Правоохранительными органами по 11 заявлениям отказано в привлечении к ответственности, по трем проводятся следственные мероприятия и по одному заявлению возбуждено уголовное дело", - сказал Нурлан Койчукеев.

Сегодня в Бишкеке проходят выборы в двух одномандатных округах, где на выборах в ноябре 2021 года большинство избирателей проголосовало "против всех".