Причастность Муртазалиева к делу о подкупе избирателей изучается

Центральной избирательной комиссией заслушана информация ГУВД города Бишкек по уголовному делу о подкупе голосов избирателей в пользу кандидата в депутаты по № 29 Свердловскому избирательному округу Абдурахманхаджи Муртазалиева, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 196 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (Подкуп голосов избирателей). Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

По ее данным, начальник отдела Следственной службы ГУВД города Бишкек Макамбаев сообщил, что в рамках уголовного дела установлены лица, намеревавшиеся осуществить подкуп голосов избирателей с привлечением председателей домовых комитетов.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий председателем одного из квартальных комитетов "С.Л.К." добровольно выданы расписки о получении денежных средств, списки избирателей, денежные средства в сумме 109 443 сомов. Всего у 3-х лиц изъято 193 443 сомов, предназначенные для подкупа голосов избирателей в пользу кандидата в депутаты А.М.

Следственным органом в отношении "С.Л.К." и "Ш.К.Б." предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 196 УК Кыргызской Республики.

Представитель ГУВД города Бишкек также уточнил, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются, а в случае установления причастности к преступным действиям кандидата в депутаты А.М., будет внесено ходатайство перед ЦИК о даче разрешения на привлечение к уголовной ответственности.

При этом, А.Кылчыкпаева, уполномоченный представитель указанного кандидата в депутаты информировала, что А.М. не имеет причастности к установленным преступным действиям.

Центральная избирательная комиссия приняла к сведению информацию ГУВД города Бишкек о ходе расследования и просила ускорить предоставление материалов о его результатах, в том числе - для применения мер конституционно-правовой ответственности в случае причастности кандидата, вплоть до отмены регистрации кандидата", - говорится в сообщении Центризбиркома.