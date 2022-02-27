Погода
$ 89.45 - 90.45
€ 100.42 - 101.92

ФРГ напрямую поставит Украине противотанковое оружие и ПЗРК Stinger

113  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Германия впервые объявила о прямых поставках летального оружия Украине. Бундесвер отправит украинской армии 1000 единиц противотанкового оружия и 500 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Об этом в субботу, 26 февраля, заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

"Российское нападение обозначило переломный момент. Наше обязательство в том, чтобы поддержать по мере сил Украину при обороне против захватнической армии Путина", - написал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в Twitter, обосновывая принятое решение.

Президент Зеленский выражает восторг

Президент Украины Владимир Зеленский выразил восторг в связи с объявленной поставкой немецкого оружия. "Германия только что объявила о поставке Украине противотанковых гранатометов и ракет "Stinger". Продолжайте в том же духе, канцлер Олаф Шольц! Антивоенная коалиция действует!" - написал Зеленский в Twitter в субботу вечером.

Источник: dw.com


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414738
Теги:
Германия, Россия, Украина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  