ФРГ напрямую поставит Украине противотанковое оружие и ПЗРК Stinger

Германия впервые объявила о прямых поставках летального оружия Украине. Бундесвер отправит украинской армии 1000 единиц противотанкового оружия и 500 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Об этом в субботу, 26 февраля, заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

"Российское нападение обозначило переломный момент. Наше обязательство в том, чтобы поддержать по мере сил Украину при обороне против захватнической армии Путина", - написал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в Twitter, обосновывая принятое решение.

Президент Зеленский выражает восторг

Президент Украины Владимир Зеленский выразил восторг в связи с объявленной поставкой немецкого оружия. "Германия только что объявила о поставке Украине противотанковых гранатометов и ракет "Stinger". Продолжайте в том же духе, канцлер Олаф Шольц! Антивоенная коалиция действует!" - написал Зеленский в Twitter в субботу вечером.

Источник: dw.com