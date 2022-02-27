YouTube приостановил монетизацию российских государственных СМИ

В связи с нападением России на Украину и связанной с этим пропагандистской войной видеосервис YouTube в субботу, 26 февраля, лишил несколько российских телеканалов, включая финансируемую правительством России международную сеть информационных телеканалов RT, возможности получать доход на этой платформе.

"В свете чрезвычайных обстоятельств в Украине... мы приостанавливаем монетизацию ряда каналов на YouTube, включая несколько российских каналов, связанных с недавними санкциями", - говорится в заявлении YouTube, оператором которого является компания Alphabet.

RT обвиняется в целенаправленной дезинформации

Ограничения в основном затрагивают российский зарубежный телеканал RT, который до 2009 года назывался Russia Today и классифицируется на Западе как пропагандистский канал российского правительства. Среди прочего, RT обвиняется в целенаправленной дезинформации, такой как распространение теорий заговора и оправдание агрессивной войны против Украины.

В Германии YouTube ранее принял меры против немецкоязычного канала RT в связи с дезинформацией о пандемии коронавируса. RT DE был удален в сентябре за нарушение правил сообщества. Меры, принятые видеосервисом YouTube, лишат каналы RT по всему миру доходов от рекламы на этой площадке. "Наши команды также работают над тем, чтобы быстро удалять контент, нарушающий наши рекомендации", - заявил официальный представитель компании. По его словам, за последние несколько дней здесь удалены "сотни каналов и тысячи видео, включая ряд каналов - за скоординированную обманную практику".

На аналогичный шаг пошел владелец Facebook и Instagram

Накануне на аналогичный шаг пошла владеющая социальными сетями Facebook и Instagram компания Meta, запретившая российским государственным СМИ размещать рекламу и использовать свою платформу по всему миру для зарабатывания денег. "Эти изменения уже начались и будут продолжаться до конца выходных", - написал в Twitter глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер. Он также заявил, что в его службе "внимательно следят за ситуацией в Украине" и будут продолжать помечать государственные СМИ РФ.

Источник: dw.com