МИД Китая намекнул на ответственность США за ситуацию на Украине

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя в Twitter события вокруг Украины, заявил, что США должны спросить у себя, кто все это затеял.

"США должны спросить у себя, кто все это затеял", - говорится в сообщении, которое сопровождается карикатурой.

На ней изображен мужчина в образе дядюшки Сэма, символизирующего США, который задается вопросом: "Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?". При этом сам дядюшка Сэм "тушит" пожар вокруг таблички со словом "Украина" при помощи бензина.

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в пятницу заявил, что в ситуации вокруг Украины следует отказаться от менталитета холодной войны и уважать законные интересы в сфере безопасности всех стран. Он также подчеркнул, что китайская сторона выступает за урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

Источник: РИА новости