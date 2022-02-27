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Маэда Сигэки: Отдаю должное КР в защите прав человека и верховенства закона

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- Нина Ничипорова
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"Сразу после обретения независимости Кыргызстан, выступив за демократию и осуществив переход к рыночной экономике, начал путь "пионера демократизации и рыночности" в Центральной Азии. Отдаю должное приложенным на протяжении последних 30 лет усилиям Кыргызстана по поддержанию и развитию открытой экономической системы, основанной на принципах рыночной экономики, несмотря на несколько экономических кризисов и политических потрясений. А также соблюдению и защите таких общечеловеческих ценностей, как свобода, права человека и верховенство закона", - сказал VB.KG пред началом официальной церемонии приема Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызстане Маэда Сигэки.

Посольство Японии устроило прием по случаю Дня рождения императора Нарухито. В Японии день рождения правящего императора Нарухито считается официальным государственным праздником. И прием был особенно торжественным, с большим количеством приглашенных гостей. Тем более, что праздник совпадает с 30-летием установления дипломатических отношений между нашими странами. И, как отмечалось, они динамично развиваются.

Начался праздник с выступления барабанщиков группы "Ооэдодайко". Барабанное звучание – это настоящий национальный символ Японии, оно отражает самурайский дух: нравственность, хорошую физическую подготовку и координацию действий, стремление к совершенству.

Шоу барабанщиков, наполненное потрясающей энергетикой, эмоциональностью, сложными постоянно меняющимися ритмами, действительно захватывающее зрелище, которое никого не оставило равнодушным и вызвало у всех гостей искреннее восхищение. Оно еще больше подзарядило зал настроением.

"Япония последовательно на протяжении последних 30 лет стремилась к укреплению дружественных отношений с Кыргызстаном. Японским агентством международного сотрудничества JICA были осуществлены различные проекты экономического сотрудничества для поддержания устойчивого экономического роста, способствующего установлению демократии. В качестве конкретных примеров можно отметить такие проекты развития транспортной инфраструктуры, как модернизация международного аэропорта "Манас" и ремонт дороги "Бишкек-Ош", а также развитие социальной инфраструктуры за счет оснащения больниц и школ, систем регистрации жителей и предоставления оборудования избирательным участкам", - отметил посол Маэда.

По словам посла, в области экономического сотрудничества Япония делает упор на развитие человеческих ресурсов. С момента открытия в 1995 году в Бишкеке Кыргызско-японского центра человеческого развития, целью которого является развитие человеческих ресурсов для продвижения рыночной экономики, нами были организованы и проведены различные учебные курсы. Кроме того, по программе JDS ежегодно около 20 государственных служащих направляются в японские университеты в магистратуру и докторантуру и более 200 выпускников этой программы работают на ключевых должностях в правительстве Кыргызстана.

В качестве уникальной инициативы по развитию местной промышленности и поддержки социального продвижения женщин можно отметить проект "Одно село - один продукт", начатый в Иссык-Кульской области агентством JICA. За 10 лет в проекте, в рамках которого местные жители - более 90 % из них женщины - стали предпринимательницами и начали продавать местную продукцию, произведенную под руководством производственного контроля и брендинга в Японию и за рубеж. В проекте приняли участие 3300 человек. Это в пять раз больше первоначального количества участников.

Также активен и культурный обмен. Так, например, группа японских барабанов "Ооэдодайко" в 2019 году заполнила зал Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова на концерте, посвященном 15-летию ее основания. Федерации традиционных японских боевых искусств, как дзюдо, кендо, карате, иайдо и сумо, работают над популяризацией каждого вида спорта и совершенствованием его навыков.

"Отношения между двумя странами неуклонно углублялись и развивались на протяжении последних 30 лет. Но единственное, где потенциал взаимодействия не был полностью реализован - сфера бизнеса. Мы признаем, что двусторонний обмен в области частного предпринимательства, в особенности расширение инвестиций японских компаний в Кыргызстан, является большой задачей. К сожалению, в связи с распространением инфекции COVID-19 передвижение между странами в настоящее время ограничено. Надеюсь, на скорейшее окончание пандемии и хочу заверить, что продолжу прилагать всевозможные усилия по дальнейшему укреплению наших отношений", - заверил посол Маэда Сигэки.

Из досье VB.KG

Свои монаршие полномочия Нарухито получил 1 мая 2019 года в результате отречения от престола его отца императора Акихито, который добровольно покинул престол и удалился на покой, передав трон своему старшему сыну.

В день рождения императора все желающие могут прийти на территорию Императорского дворца и поздравить императора. Вообще вся программа праздника расписана очень подробно, чтобы исключить недоразумения и непредвиденные ситуации во время ритуала празднования. Императорская семья выходит на веранду дворца и предстает перед японцами, пришедшими посмотреть и поприветствовать своего императора.

Под несмолкаемые крики приветствия, на фоне моря флажков с гербом Японии император произносит короткую речь - слова благодарности народу, пожелания и слова благословения.

Во второй половине дня, с половины первого в течение трёх часов, на территории Императорского дворца установлены столы с письменными принадлежностями, и ворота открыты для всех, кто прибыл написать поздравления и пожелания императору. Японцы желают своему императору здоровья, долгих лет жизни и, насколько возможно, неутомимой деятельности ради укрепления национальной гордости Японии.

Ежегодно в этот день более 20 тысяч японцев оставляют свои искренние приветствия.

Правящий император Нарухито значительную часть своего времени отводит решению вопросов благотворительности, а также экологическим вопросам, среди которых важнейшее место занимают вопросы сохранения водных запасов планеты. Эта сфера деятельности занимала Нарухито и в бытность его ещё наследником престола. Другими направлениями деятельности императора является покровительство Японскому комитету Олимпийских игр и членство в Международном Олимпийском комитете, поддержка движения бойскаутов Японии, исполнение обязанностей почётного вице-президента Японского общества Красного Креста. Интерес к императорской семье в Японии очень высок, а отношение подавляющего большинства японцев благосклонно-восторженное.


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URL: https://www.vb.kg/414742
Теги:
благотворительность, посольство, праздник, Япония, экономика, независимое государство, женщины
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