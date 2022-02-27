В Бишкеке изменены некоторые маршруты общественного транспорта

В Бишкеке в связи с закрытием улиц на ремонтные работы изменены некоторые маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По данным пресс-службы, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры информирует о том, что у микроавтобусного маршрута №100 и №134 временно изменена схема движения: Ремонтные работы будут проводиться на отрезке улицы Жайыл Батыра, от улицы Чортекова до улицы Алыкулова. Движение микроавтобусных маршрутов будет осуществляться по улице Жайыл Батыра до улицы Чортекова.

"Микроавтобусный маршрут №136 будет объезжать закрытый участок по улице Термечикова: Ремонтные работы будут проводиться на отрезке улицы Маликова, от улицы Гагарина до улицы Л.Толстого.

Движение микроавтобусного маршрута №135 будет осуществляться по улице Жайыл Батыра, Шералиева до улицы Ак марал: Ремонтные работы будут проводиться на отрезке улицы Эртайлак, от улицы Арча Бешик до улицы Репина.

С временным графиком движения микроавтобусных маршрутов вы можете ознакомиться на схемах выше".