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В Харьковской области ракетный полк ВСУ добровольно сложил оружие

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил о массовом отказе украинских военнослужащих от продолжения боевых действий. В частности, по его словам, в Харьковской области зенитный ракетный полк добровольно сложил оружие.

"В ходе проведения специальной военной операции продолжается процесс массового отказа украинских военнослужащих от продолжения боевых действий", - сказал Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, в субботу в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие и сдался. "Задержан 471 украинский военнослужащий. Всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь", - отметил он, уточнив, что после оформления документов они будут отправлены к своим семьям.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/414746
Теги:
Россия, Украина
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