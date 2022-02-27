Владимир Зеленский заявил о формировании Интернационального легиона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о формировании нового подразделения – Интернационального легиона территориальной обороны Украины, который будет комплектоваться иностранцами.

"В связи с этим всем иностранцам, желающим присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Это и будет ключевым свидетельством вашей поддержки нашей стране", - заявил Зеленский.

При этом сообщается, что иностранцы могут узнать детали у атташе по вопросам обороны посольства Украины в своих странах.

Источник: pravda.com.ua