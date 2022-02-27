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Данияр Амангельдиев: Кабмином приняты меры на сдерживание цен на ГСМ

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- Бакыт Басарбек
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Вчера, 26 февраля 2022 года, министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев провел встречу с нефтетрейдерами, представителями бизнес-ассоциаций, крупных торговых сетей и государственных органов для обсуждения текущей ситуации на рынке социально-значимых товаров.

Министр Данияр Амангельдиев отметил необходимость соблюдения социально ориентированной ценовой политики со стороны бизнеса в целях недопущения спекулятивного роста цен на товары первой необходимости.

"Кабинетом Министров Кыргызской Республики будут оперативно приняты соответствующие решения, направленные на сдерживание цен на товары внутреннего потребления, а также на горюче-смазочные материалы, в случае устойчивого повышения мировых цен на социально значимые продукты питания", - сказал он.

Представители бизнес-сообщества и государственных органов отметили достаточность запасов основных продовольственных товаров, включая муку, сахар, растительное масло, необходимых для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Задержек с транзитными поставками через территорию Республики Казахстан товаров, завозимых из других стран, не наблюдается.

Было сказано, что рост спроса на иностранную валюту и волатильность обменного курса были вызваны усилением геополитической напряженностью в мире и реакцией на нее финансовых рынков. Национальный банк Кыргызской Республики, свою очередь, проводит политику сглаживания резких колебаний курса и имеет для этого набор необходимых инструментов.

По итогам встречи службе антимонопольного регулирования дано поручение - ежедневно отслеживать ситуацию на внутреннем рынке.


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URL: https://www.vb.kg/414750
Теги:
ГСМ, Кыргызстан, Минэкономики
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