Погода
$ 89.45 - 90.45
€ 100.42 - 101.92

Сотрудники Омбудсмена КР проводят мониторинг за ходом повторных выборов ЖК

133  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 27 февраля 2022 года, с самого раннего утра сотрудники Центрального аппарата Омбудсмена Кыргызской Республики и представительства Омбудсмена по Чуйской области приступили к мониторингу за ходом повторных выборов в ЖК КР по двум одномандатным округам – Первомайскому избирательному округу №27 и Свердловскому избирательному округу №29. Об этом сообщает пресс-служба Акыйкатчы Кыргызской Республики.

По данным пресс-службы, в офисе аппарата Омбудсмена КР работает штаб по мониторингу выборов, в котором аккумулируется информация о ходе выборов. В случае поступления сигналов о каких-либо нарушениях выездная группа правозащитников сразу же направляется в участок, где допущены нарушения для выяснения ситуации на месте. Кроме того, данная выездная группа будет проводить мониторинг отдаленных участков и проводить другую соответствующую работу в рамках мандата института Акыйкатчы.

Цель мониторинга – защита избирательных прав граждан КР. Основное внимание будет обращаться на соблюдение прав лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также на соблюдение избирательных процедур, на наличие в УИКах пандусов, на обеспечение безопасности граждан и на соблюдение эпидемиологических правил.

Избиратели, принимающие участие в данных выборах в случаях выявления и обнаружения каких-либо нарушений избирательных прав граждан также могут обратиться/сообщить в аппарат Омбудсмена либо придя непосредственно в ЦА аппарата Омбудсмена (по адресу: г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 120) либо позвонив на номера телефонов – 66-32-80 и 66-31-41, или же сообщив на телефон "Горячей линии 115".

Номера УИК повторных выборов депутатов ЖК КР, в которых непосредственно находятся сотрудники аппара Омбудсмена в качестве незавимых наблюдателей. :

Первомайский район: 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1213, 1214, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1225, 1226, 1229, 1232, 1241, 1250, 1004, 1005, 1007, 1041, 1043, 1044.

Свердловский район: 1324, 1326, 1329, 1332, 1335, 1336, 1338, 1339, 1350, 1349.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414751
Теги:
выборы, Бишкек, Жогорку Кенеш, акыйкатчы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  