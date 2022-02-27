Сотрудники Омбудсмена КР проводят мониторинг за ходом повторных выборов ЖК

Сегодня, 27 февраля 2022 года, с самого раннего утра сотрудники Центрального аппарата Омбудсмена Кыргызской Республики и представительства Омбудсмена по Чуйской области приступили к мониторингу за ходом повторных выборов в ЖК КР по двум одномандатным округам – Первомайскому избирательному округу №27 и Свердловскому избирательному округу №29. Об этом сообщает пресс-служба Акыйкатчы Кыргызской Республики.

По данным пресс-службы, в офисе аппарата Омбудсмена КР работает штаб по мониторингу выборов, в котором аккумулируется информация о ходе выборов. В случае поступления сигналов о каких-либо нарушениях выездная группа правозащитников сразу же направляется в участок, где допущены нарушения для выяснения ситуации на месте. Кроме того, данная выездная группа будет проводить мониторинг отдаленных участков и проводить другую соответствующую работу в рамках мандата института Акыйкатчы.

Цель мониторинга – защита избирательных прав граждан КР. Основное внимание будет обращаться на соблюдение прав лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также на соблюдение избирательных процедур, на наличие в УИКах пандусов, на обеспечение безопасности граждан и на соблюдение эпидемиологических правил.

Избиратели, принимающие участие в данных выборах в случаях выявления и обнаружения каких-либо нарушений избирательных прав граждан также могут обратиться/сообщить в аппарат Омбудсмена либо придя непосредственно в ЦА аппарата Омбудсмена (по адресу: г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 120) либо позвонив на номера телефонов – 66-32-80 и 66-31-41, или же сообщив на телефон "Горячей линии 115".

Номера УИК повторных выборов депутатов ЖК КР, в которых непосредственно находятся сотрудники аппара Омбудсмена в качестве незавимых наблюдателей. :

Первомайский район: 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1213, 1214, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1225, 1226, 1229, 1232, 1241, 1250, 1004, 1005, 1007, 1041, 1043, 1044.

Свердловский район: 1324, 1326, 1329, 1332, 1335, 1336, 1338, 1339, 1350, 1349.