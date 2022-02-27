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Жылкыбаев: В Рабочую группу ЦИК поступило 24 заявлений

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- Бакыт Басарбек
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Со дня назначения повторных выборов депутатов ЖК в Рабочую группу по вопросам информирования избирателей, и иных субъектов избирательного процесса и правилам агитации ЦИК КР поступило 24 заявлений. Об этом сообщил на брифинге руководитель Рабочей группы по вопросам информирования избирателей, и иных субъектов избирательного процесса и правилам агитации, член ЦИК КР Узарбек Жылкыбаев.

По Первомайскому избирательному округу поступило 4 заявлений и обращений, по Свердловскому избирательному округу -20 заявлений и обращений:

-о нарушении условий предвыборной агитации -20;

-о распространении заведомо ложных сведений о кандидате -4.

Наложен штраф 6 кандидатам на сумму 50 000 сомов за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации.

В КГОР ЦИК КР поступило 15 заявлений, из них по Первомайскому избирательному округу – 6, по Свердловскому избирательному округу -9 заявлений:

- о возможном подкупе голосов избирателей – 9;

- о возможном злоупотреблении административным ресурсом – 3;

- о хищении баннеров -2;

- покушение на фальсификацию избирательных документов -1.

ЦИК КР призывает кандидатов к строгому соблюдению норм избирательного законодательства в целях недопущения дальнейшего привлечения к их ответственности.

В соответствии с действующим законодательством юридическая ответственность за нарушения избирательных прав предусмотрена:

-конституционным Законом Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" (конституционно-правовая ответственность);

-Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях;

-Уголовным кодексом Кыргызской Республики.

Информационный отдел ЦИК КР


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URL: https://www.vb.kg/414754
Теги:
выборы, нарушения, Узарбек Жылкыбаев, ЦИК
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