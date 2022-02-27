Зеленский отказался вести переговоры с РФ в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что площадкой переговоров с РФ могут быть другие города, но не в Белоруссии, так как с территории республики, по его словам, идут агрессивные действия.

"Если бы с ваших территорий не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, в вашем городе", - сказал он в обращении, которое обнародовал в воскресенье в своем Telegram-канале. "Сейчас мы говорим: не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи", - подчеркнул Зеленский. "Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Будапешт, Стамбул, Баку - это все мы предложили российской стороне, да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты", - сказал он. "Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну", - считает президент Украины.

Зеленский, обращаясь к белорусам, пожелал стране "снова стать доброй и безопасной". "Эти мои слова будут обращены к гражданам Белоруссии, - сказал он. - Сегодня всех вас зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме". "Искренне желаю Белоруссии снова стать такой же доброй и безопасной, какой ее еще не так давно все видели. Сделайте правильный выбор - это главный выбор вашей жизни", - заявил он.

27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Он отметил, что в соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Гомель для переговоров с украинцами. Белорусский МИД подтвердил прибытие российской делегации, отметив, что Минск подготовил все необходимое для переговоров.

26 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов предоставить площадку и обеспечить проведение мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он считает, что переговоры нужно провести без задержки.

Международная коалиция

Зеленский выступил с утверждением, что в поддержку его страны сформирована мощная международная коалиция. Киев получает от партнеров оружие, деньги и топливо, заверил он.

"Мы получаем оружие, лекарства, продукты, дизель, деньги, бензин. Сформирована мощная международная коалиция в поддержку Украины", - заявил президент. Он добавил, что были проведены "очень предметные разговоры" с лидерами Нидерландов, Грузии, Чехии, Словакии, Великобритании. "Каждый разговор прибавил конкретики к обороноспособности нашей страны", - считает Зеленский. "Германия объявила о поставке 1 тыс. противотанковых гранатометов и 500 Stinger (переносные зенитные ракетные комплексы - прим. ТАСС) с дополнительными боекомплектами. Бельгия дает 5 тыс. пулеметов и 5 млн патронов, а еще почти 4 тыс. тонн топлива", - заявил он.

Глава государства также отметил, что принято решение о значительном повышении зарплат украинским военнослужащим. "Могу вам сказать откровенно, это будет дорого", - заверил Зеленский.

Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Утром в четверг Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украины.

Источник: ТАСС