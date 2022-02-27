На Украине начали освобождать заключенных для участия в боевых действиях

Власти Украины освобождают заключенных, которые ранее были военными, для участия в боевых действиях, сообщает офис генпрокурора.

"Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения", - заявил прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, в комментарии телеканалу "Громадське".

По его словам, этот вопрос решается на самом высоком уровне. "Речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране", - отметил Синюк.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят никаких ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.

Источник: РИА новости