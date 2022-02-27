Опергруппа на Западе будет искать активы находящихся под санкциями россиян

Уже на этой неделе будет создана трансатлантическая оперативная спецгруппа, которая займется розыском и выявлением расположенных в юрисдикциях западных государств активов российских граждан и компаний, находящихся под санкциями. Обнаруженные активы будут заморожены, сообщается в заявлении от лица Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США, опубликованным в субботу, 26 февраля, на сайте Белого дома.

На фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украины власти западных государств "полны решимости и далее навязывать России меры, еще больше изолирующие ее от международной финансовой системы и экономики", подчеркивается в заявлении.

Среди прочего, санкции и другие финансовые и правовые меры будут обязательно применены в дополнительном порядке "по отношению к российским чиновникам и представителям элиты, близким к российскому правительству, членам их семей и их пособникам". В совместном заявлении западных государств отмечается, что правительства других стран также будут привлекаться "к работе над выявлением и пресечением перемещения незаконно нажитых доходов" этих россиян, чтобы лишить их возможности скрывать свои активы в различных юрисдикциях по всему миру.

Дополнительные санкции в отношении РФ

Кроме того, в документе говорится о санкциях в отношении отдельных российских банков, которые будут отключены от системы SWIFT, о запрете на использование международных резервов российского Центробанка, о штрафных мерах "против физлиц и организаций, способствующих войне в Украине и пагубной деятельности российского правительства", об ограничении возможности россиян получать так называемые "золотые паспорта", а также об усилении скоординированных действий "против дезинформации и других форм гибридной войны".

"Стратегический провал Путина"

Война, начатая Россией, "представляет собой нападение на основополагающие международные правила и нормы, превалирующие со времен Второй мировой войны, которые мы намерены защищать". "Мы привлечем Россию к ответственности и все вместе добьемся того, чтобы эта война стала стратегическим провалом Путина", - сказано в документе.

Ранее в тот же день о предстоящем отключении ряда российских банков от SWIFT, ограничении международных резервов ЦБ РФ и борьбе с "золотыми паспортами" объявила Еврокомиссия. "Мы парализуем активы Центрального банка России. Это заморозит его транзакции. И это сделает невозможным ликвидацию активов Центробанком", - сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Источник: dw.com