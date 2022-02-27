Генпрокуратура РФ напомнила об уголовной ответственности за измену Родине

Финансирование другого государства в ущерб безопасности России является государственной изменой. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в Генеральной прокуратуре.

"Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ ("Государственная измена")", - говорится в сообщении.

По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В Генпрокуратуре отметили, что по каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России, будет дана правовая оценка.

24 февраля москвичей предупредили об ответственности за участие в несогласованных публичных акциях. Поводом для этого стали появившиеся в интернете призывы к массовым беспорядкам и протестам на фоне обострившейся внешнеполитической обстановки.

В тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории государства, а также заявил о разрыве Киевом дипломатических отношений с Москвой и отзыве из посольства украинских дипломатов.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

С 2014 года власти Украины проводят операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать легитимность новой власти на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.

Источник: Известия