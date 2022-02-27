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Глава Чечни призвал Путина действовать более решительно на Украине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента России Владимира Путина перестать нянчиться с бандеровцами и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям на территории Украины.

"Вот уже четвёртый день продолжается наша специальная операция на Украине. Но мне непонятно, почему мы продолжаем нянчиться с бандеровцами? Ведь с первого дня очевидно, что националисты другого языка, кроме силы, не настроены понимать.

Харьков с Киевом от бандеровцев не очистить на одних "Тиграх" "Уралах" и УАЗиках. Они там вооружены до зубов новым оружием, амуницией, тяжелой техникой последнего поколения, а мы с ними все еще возимся в надежде на благоразумие украинских властей и руководства вооруженных сил.

Если "майданутые" сами не жалеют и не берегут собственный народ, то почему мы должны подставлять своих парней?! Настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины. Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях. В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, не эффективна.

Надо уже освобождать города и населённые пункты от бандеровцев, "Азова" и других нацистов. Полная координация действий военных, грамотная расстановка сил и решительный штурм. Все! Больше ничего не нужно.

Они восемь лет убивали свой народ, чтобы удержать власть. Россия встала на защиту угнетенных людей и в итоге против нас приняты всевозможные санкции. Европа, Запад сделали все мыслимое и немыслимое, чтобы навредить России. Так зачем нам сейчас останавливаться? Надо закончить начатое и без оглядки идти только вперед. Будь что будет. На войне и убивают, и разрушают. Без этого никак, к сожалению. Но если украинский народ и вооруженные силы не хотят с нами вести диалог, отмахиваются от переговоров и не намерены принимать меры в отношении нацистов и шайтанов, то мы обязаны закончить начатое и сделать это оперативно.

Нам не нужны потери. Каждая жизнь нашего человека для нас важнее всего. И раз они дважды отказались от переговоров, то нам остаётся только менять тактику. Это будет убедительнее для них.

Я прошу руководство страны, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина дать всем спецподразделениям соответствующий приказ, чтобы они смогли закончить с нацистами и, конечно, с террористами, которые убивали в Чеченской Республике наших женщин, стариков, детей", - заявил Рамзан Кадыров.


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URL: https://www.vb.kg/414763
Теги:
Владимир Путин, Россия, Украина, Чечня
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