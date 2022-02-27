Украина согласилась на переговоры с российской делегацией в Белоруссии

Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил помощник президента Владимир Мединский.

Глава делегации отметил, что российские представители готовы к переговорам в любое время.

"Каждый час для нас к это спасенная жизнь", - сказал Мединский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"После этого президент Лукашенко обратился к российской стороне - президенту Путину с просьбой не отзывать российскую делегацию в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область. Российская сторона и находящаяся на месте российская делегация полностью готова к переговорам, ждут украинцев", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, белорусский лидер созвонился с Путиным, предложил российской делегации задержаться в Гомеле, а переговоры перенести на более поздний срок. Путин это предложение поддержал.

Российская делегация прибыла в Гомель сегодня утром. Помимо Мединского, в нее входят заместители министра обороны и иностранных дел, посол в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Как пояснил Песков, Гомель как место для переговоров выбрала украинская сторона. Однако после того как россияне уже приехали туда, Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация готова провести встречу в Варшаве, Стамбуле, Баку или Вене, но Белоруссия ее не устраивает.

Теперь, пишут белорусские СМИ, встреча должна состояться на белорусско-украинской границе. В офисе Зеленского подтвердили, что она пройдет в районе реки Припять.

Источник: РИА новости