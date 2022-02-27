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Кыгызстанские и саудовские предприниматели подписали 4 документа

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- Бакыт Басарбек
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Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Арзыбек Кожошев принял участие в кыргызско-саудовском бизнес-форуме крупных инвестиционных компаний Кыргызской Республики и Королевства Саудовская Аравия (КСА). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе своего выступления Арзыбек Кожошев акцентировал внимание бизнес-сообщества двух стран на выявлении перспективных точек совместного инвестиционного сотрудничества и выразил надежду, что форум станет площадкой для заключения взаимовыгодных контрактов между кыргызскими и саудовскими предпринимателями.

"В сегодняшнем мероприятии участвуют около 100 кыргызских компаний из различных сфер экономики, имеющих большое желание установить и развивать двустороннее сотрудничество со своими саудовскими партнёрами. Присутствие же такого количества саудовских предпринимателей является доказательством вашей заинтересованности", - подчеркнул Арзыбек Кожошев.

Он добавил, что в Саудовской Аравии большим спросом пользуется продукция, произведенная в Кыргызской Республике.

"Мы готовы создать благоприятные условия для поставки наших товаров в соответствии с требованиями Саудовской Аравии в необходимом количестве ", - заключил Арзыбек Кожошев.

Далее состоялась церемония подписания меморандумов сотрудничества между отечественным компаниями и саудовскими предпринимателями.

Так, были подписаны 4 документа между представителями деловых кругов Кыргызской Республики и Королевства Саудовская Аравия:

1. Объединение юридических лиц "Ассоциация ветровых и солнечных электростанций Кыргызской Республики" – "Fas Energy";

2. Объединение юридических лиц "Ассоциация ветровых и солнечных электростанций Кыргызской Республики" – "Ajlan&Bros Holding Group";

3. Министерство сельского хозяйства - "Ajlan&Bros Holding Group";

4. Общество с ограниченной ответственностью "Gimnili" - Ain Salsabilla Trading Company.


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URL: https://www.vb.kg/414765
Теги:
Саудовская Аравия, Кыргызстан, предприниматель
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