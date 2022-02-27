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Узбекистан обозначил свою позицию по вопросу военной операции РФ на Украине

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Узбекистан занимает взвешенную, нейтральную позицию по вопросу военной операции России на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Шерзод Асадов.

Он отметил, что Узбекистан имеет тесные отношения с обеими странами и заинтересован в обеспечении мира в регионе.

"Все возникающие споры и разногласия должны решаться исключительно на основании норм международного права", - подчеркнул пресс-секретарь Шавката Мирзиёева.

Приводим полный текст заявления в том виде, в котором он опубликован:

"Со вчерашнего дня в мой адрес поступают обращения от наших средств массовой информации и блогеров с просьбой прокомментировать итоги недавнего телефонного разговора Президентов Узбекистана и России.

В этой связи хотел бы сообщить нашим коллегам следующее.

Помимо актуальных вопросов насыщенной двусторонней повестки, лидеры Узбекистана и России обменялись также мнениями по складывающейся ситуации вокруг Украины.

Президент России проинформировал главу нашего государства о причинах и обстоятельствах принятого решения о специальной операции.

В свою очередь, лидер Узбекистана выразил надежду на скорейшее нахождение сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования ситуации и недопущение её дальнейшей эскалации.

Хотел бы особо отметить, что Узбекистан занимает взвешенную, нейтральную позицию по этому вопросу.

Наша страна традиционно имеет тесные, дружественные отношения как с Россией, так и с Украиной. Мы заинтересованы в обеспечении мира, стабильности и устойчивого развития в нашем обширном регионе. Все возникающие споры и разногласия должны решаться исключительно на основании норм международного права".

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/414766
Теги:
Россия, Узбекистан, Украина, Шавкат Мирзиёев
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