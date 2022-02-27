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Предварительные итоги повторных выборов в Бишкеке

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В Свердловском и Первомайском избирательных округах Бишкека завершились перевыборы в Жогорку Кенеш. По предварительным итогам по Первомайскому округу лидирует Эльвира Сурабалдиева, следом за ней идет Нурбек Тотонов. По Свердловскому лидирует Шайлообек Атазов и следом спортсмен Абдурахманхаджи Муртазалиев.

Предварительные данные полученные с автоматически считывающих урн (АСУ) по Первомайскому избирательному округу.

Предварительные данные полученные с автоматически считывающих урн (АСУ) по Свердловскому избирательному округу.


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URL: https://www.vb.kg/414767
Теги:
выборы, Кыргызстан, ЦИК
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