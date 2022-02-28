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Госсекретарь КР: Счастья вам, дорогие наши женщины, мы гордимся вами

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- Нина Ничипорова
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Госсекретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов приехал в филармонию на торжество в честь 8 Марта, чтобы поздравить прекрасную половину страны с наступающим праздником. Его поздравление было настолько теплым, искренним, что женщины и смеялись, аплодируя ему, и даже прослезились, когда Суйунбек Сапарбекович рассказывал о своей матери. Он пожелал всем кыргызстанкам женского счастья. "А оно - в любви, здоровье, добре, материнстве, в любимой работе – да оно в каждом мгновении нашей жизни", - сказал он.

"Счастливая женщина – женщина особая, она наполнена энергией, она способна поделиться своим счастьем с окружающими, вдохновить. А значит, больше согласия и добра будет в нашей стране", - верно подметил Суйунбек Касмамбетов. И зал зааплодировал ему и встал в знак согласия и благодарности за добрые слова.

Эту мысль подтвердила и президент Конгресса женщин Замира Акбагышева, отвечая на вопрос VB.KG, отличается ли нынешнее торжество в честь Международного женского дня от предыдущих.

"Конечно! Мы стали более мудрыми, уверенными в себе, деловыми, осознали, что счастье-то по большому счету в нас самих. В стране стало гораздо больше занятых женщин. А те, которых мы поддержали, стали предпринимательницами, создают рабочие места для других. Мы сейчас готовим кыргызско-российский женский бизнес-форум под девизом: "От контракта – до контракта". Мы приглашаем ведущие швейные предприятия России, чтобы договориться о заключении контрактов на заказы для нашей швейной отрасли. Надеемся, что тем самым поможем остановить женскую миграцию и встать на ноги нашим мастерицам", - сказала VB.KG Замира Акбагышева.

Любой праздник привносит в нашу жизнь новые краски и эмоции, особенно Международный женский день 8 Марта. Филармония выглядела тоже по-праздничному, виновницы торжества прибывали в приподнятом настроении. Они все были красивы, нарядны, с цветами и подарками в руках. Все фотографировались, поздравляли друг друга с праздником.

Поздравить кыргызстанок пришли послы и представители посольств других стран. "От имени посла Российской Федерации Николая Удовиченко, посольства России и Россотрудничества поздравляю вас с этим замечательным праздником. Специально к 8 Марта посольство России и Россотрудничество организовали подарок для всех женщин Кыргызстана. В Бишкек приедет замечательный молодежный ансамбль "Бисквит". Он проведет два концерта – в Бишкеке – 4 марта, а в Караколе – 2 марта", - сообщил глава Россотрудничества Виктор Нефедов.

Много добрых слов в адрес кыргызстанок сказал и посол Ирана, господин Саид Харази:

"Сегодня женщины в наших странах очень активны. Они занимают высокие посты в госорганах, являются депутатами парламента, генеральными директорами многих предприятий. Они хорошо образованны, большинство студентов в высших учебных заведениях - девушки. Они управляют и домом, воспитывают детей. Они еще и красивы, и мудры. Мы все это видим и ценим, особенно в такой прекрасный праздник". Зал после этих слов ликовал, улыбался, долго аплодировал.

"От имени посольства Китая в Кыргызстане и от себя лично сердечно поздравляю всех присутствующих в этом зале женщин и в вашем лице всех женщин вашей страны с прекрасным праздником 8 Марта! Хочу поздравить и президента Конгресса женщин Кыргызстана Замиру Акбагышеву по случаю выхода нового тома энциклопедии "Женщины Кыргызстана", автором которого она является.

В Китае говорят, женщина – это половина неба. Мы высоко оцениваем роль китайских и кыргызских женщин в продвижении социально-экономического развития наших стран, в укреплении дружеского и делового сотрудничества. На протяжении многих лет Конгресс женщин КР поддерживает тесные контакты с Всекитайской федерацией женщин как в двустороннем порядке, так и в рамках ШОС.

В августе прошлого года при поддержке Всекитайской федерации женщин и нашего посольства конгресс открыл учебно-производственный швейный цех. Я присутствовала на церемонии его открытия и поговорила с молодыми женщинами, которые начали там обучаться. Все они сказали, что он крайне был необходим. Благодаря полученным знаниям и опыту они смогут найти работу и встать на ноги. Мы очень рады этому. Обещаю, что посольство Китая будет постоянно оказывать поддержку цеху", - сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР госпожа Ду Дэвэнь. Последние ее слова потонули в аплодисментах.

По ее словам, в этом году наши страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. За эти годы наши народы стали добрыми соседями, хорошими друзьями, партнерами и родными братьями. Китай всегда поддерживал и поддерживает путь, выбранный народом Кыргызстана. Твердо поддерживает усилия правительства для защиты суверенитета и территориальной целостности, для поддержания развития своей страны.

"Правительство Китая всегда предоставляет посильную помощь Кыргызстану. Для борьбы с коронавирусом Китай первым отправил гуманитарную помощь в виде средств защиты и вакцин. Мы знаем, что в прошлом году было маловодье, из-за чего в стране был собран небольшой урожай. Поэтому Центральное правительство и правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района отправили несколько тонн продуктов – муку, сахар, масло, пшеницу в Кыргызстан. Правительство Китая также выделило грант на реконструкцию дорожной инфраструктуры. То есть мы всегда помогаем Кыргызстану как родному брату", - отметила госпожа Ду Дэвэнь.

Как отметила госпожа посол, недавно президент Кыргызстан Садыр Жапаров побывал с визитом в Китае, принял участие в открытии зимних Олимпийских игр. Во время этой поездки состоялась первая официальная встреча Си Цзиньпина и Садыра Жапарова. Лидеры двух стран достигли договоренностей по дальнейшему развитию всестороннего стратегического партнерства в кыргызско-китайских отношениях и по продвижению инициативы "Один пояс - один путь".

"Встреча лидеров наших стран вселила в нас уверенность, что китайско-кыргызские отношения, которые вступили в новую эпоху, обязательно принесут большую пользу народам наших стран. Они отметили и важность взаимоотношений женщин Китая и Кыргызстана. Они специально подняли этот вопрос, потому что, как я уже сказала, женщины – это половина неба. Если женщины дружат, сотрудничают, значит, отношения наших стран будут еще более укрепляться, - сказала VB.KG Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь. – Поэтому мы полны уверенности, что наступит новый этап во взаимодействии между женскими организациями. Женщины Кыргызстана и Китая будут вносить больше усилий в развитие стран и в построение сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана".

После выступления посла Ду Дэвэнь кыргызстанки преподнесли ей множество букетов цветов. Что тоже символизирует крепкую женскую дружбу представительниц наших стран.

В этот вечер в филармонии музыка и песни звучали специально для прекрасной половины человечества.


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URL: https://www.vb.kg/414773
Теги:
8 Марта, праздник, поздравление, филармония, посол, женщины
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