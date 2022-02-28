Погода
$ 90.05 - 91.05
€ 100.42 - 101.92

Лидеры ручного подсчета голосов на повторных выборах в ЖК

183  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане в информационную систему Центризбиркома поступили данные ручного подсчета голосов на повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша КР в Первомайском и Свердловском одномандатных округах.

В Первомайском одномандатном округе большинство голосов избирателей набрала Эльвира Сурабалдиева - 47,97 процента.

На втором месте Нурбек Тотонов (18,43 процента), на третьем Нурбек Токтакунов (5,55 процента, на четвертом кандидат "против всех" (4.86 процента).

Явка избирателей в Первомайском районе составила 17 процентов, проголосовало 19 тысяч 230 человек.

Лидером голосования по Свердловскому округу стал Абдурахманхаджи Муртазалиев, за которого проголосовали 19,52 процента избирателей. На втором месте Шайлообек Атазов (18,1 процента), на третьем - Аскар Алмаз уулу (14,06 процента).

Явка избирателей по Свердловскому округу составила 29 тысяч 688 человек (27,86 процента).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414777
Теги:
выборы, Кыргызстан, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  