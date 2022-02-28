В онлайн режиме можно проверить есть ли страховка по ОМС. Как это сделать?

Каждый житель Кыргызстана в онлайн режиме может проверить застрахован по ОМС или нет

"На горячую линию Фонда ОМС 113 нередко поступают вопросы от граждан, как узнать застрахованы они или нет. Узнать данную информацию граждане могут самостоятельно на сайте ФОМС в разделе "Статус ОМС",- сказала врач-эксперт горячей линии Нуриля Алабачаева.

Для проверки статуса застрахованности, каждый житель Кыргызстана достигший совершеннолетия, может проверить в онлайн режиме на сайте Фонда ОМС www.foms.kg Необходимо зайти в раздел "Статус ОМС", ввести 14-значный ИНН (указан в паспорте) и нажать на кнопку "Поиск".

Какие категории граждан считаются застрахованными:

пенсионеры; дети до 16 лет, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет; студенты очной формы обучения в возрасте до 21 года; лица, получающие социальные пособия; работающие граждане, в отношении которых поступают взносы на обязательное медицинское страхование; члены фермерских (крестьянских) хозяйств, при наличии взносов на ОМС; лица, имеющие Полис ОМС, в том числе самостоятельно уплачивающие взносы на обязательное медицинское страхование; военнослужащие. зарегистрированные безработные;

Застрахованные по ОМС граждане на амбулаторном уровне имеют право на получение лекарственных средств по льготным рецептам в рамках дополнительной программы ОМС.

На стационарном уровне застрахованные граждане при наличии направления на госпитализацию оплачивают сооплату среднего уровня.

Так в стационарах республиканского уровня сооплата составляет:

1160 сомов для терапевтического профиля, (незастрахованные - 2980 сомов); 1510 сомов для хирургического профиля, (незастрахованные - 3870 сомов);

Стационары, за исключением республиканских:

840 сомов для терапевтического профиля, (незастрахованные - 2650 сомов); 1090 сомов - для хирургического профиля (незастрахованные - 3440 сомов).

По всем вопросам, касающимся застрахованности по ОМС, звонить на горячую линию Фонда ОМС по номеру 113 (понедельник -пятница, с 9 до 18 часов)