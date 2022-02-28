В онлайн режиме можно проверить есть ли страховка по ОМС. Как это сделать?

Каждый житель Кыргызстана в онлайн режиме может проверить застрахован по ОМС или нет
"На горячую линию Фонда ОМС 113 нередко поступают вопросы от граждан, как узнать застрахованы они или нет. Узнать данную информацию граждане могут самостоятельно на сайте ФОМС в разделе "Статус ОМС",- сказала врач-эксперт горячей линии Нуриля Алабачаева.
Для проверки статуса застрахованности, каждый житель Кыргызстана достигший совершеннолетия, может проверить в онлайн режиме на сайте Фонда ОМС www.foms.kg Необходимо зайти в раздел "Статус ОМС", ввести 14-значный ИНН (указан в паспорте) и нажать на кнопку "Поиск".
Какие категории граждан считаются застрахованными:
Застрахованные по ОМС граждане на амбулаторном уровне имеют право на получение лекарственных средств по льготным рецептам в рамках дополнительной программы ОМС.
На стационарном уровне застрахованные граждане при наличии направления на госпитализацию оплачивают сооплату среднего уровня.
Так в стационарах республиканского уровня сооплата составляет:
Стационары, за исключением республиканских:
По всем вопросам, касающимся застрахованности по ОМС, звонить на горячую линию Фонда ОМС по номеру 113 (понедельник -пятница, с 9 до 18 часов)