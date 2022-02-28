Прогноз погоды до 3 марта. В ближайшие дни ожидаются дожди

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 28 февраля по 3 марта.

Бишкек

28 февраля Ночь -1 … +1 °C день 15 … 17 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

1 марта Ночь 1 … 3 °C день 13 … 15 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь

2 марта Ночь 1 … 3 °C день 12 … 14 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь

3 марта Ночь 1 … 3 °C день 14 … 16 °C Ветер западный 4-9 м/с, ночь дождь, днем без осадков

ОШ

28 февраля Ночью 2 … 4 °C днем 14 … 16 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

1 марта Ночь 3 … 5 °C день 11 … 13 °C Ветер западный 4-9 м/с, днем дождь

2 марта Ночь 2 … 4 °C день 13 … 15 °C Ветер западный 4-9 м/с, днем дождь

3 марта Ночь 2 … 4 °C день 14 … 16 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чуйская область

28 февраля Ночь -3 … +2 °C день 12 … 17 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

1 марта Ночь -1 … +4 °C день 10 … 15 °C Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах дождь

2 марта Ночь -1 … +4 °C день 9 … 14 °C Ветер западный 4-9 м/с, на большей части территории дождь

3 марта Ночь -1 … +4 °C день 11 … 16 °C Ветер западный 4-9 м/с, ночью в отдельных районах дождь, днем без осадков

Чолпонт-Ата

28 февраля Ночь -1 … +1 °C днем 5 … 7 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

1 марта Ночь -1 … +1 °С день 5 … 7 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь со снегом

2 марта Ночь 0 … 2 °C день 5 … 7 °C Ветер западный 4-9 м/с, ночью возможен дождь со снегом, днем без осадков.

3 марта Ночь -1 … +1 °C день 5 … 7 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков