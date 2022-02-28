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Туристы из РФ застряли в Венгрии из-за закрытия воздушного пространства

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- Назгуль Абдыразакова
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Европейские страны одна за другой вводят санкции из-за военного конфликта на Украине. Сотни российских туристов застряли в Венгрии из-за запрета использования воздушного пространства в Европе для российских авиакомпаний. Европейские страны одна за другой закрывают небо для бортов из России. "Уральские авиалинии" отменили рейсы из Екатеринбурга в Будапешт и обратно. А теперь рейсы из Будапешта в Москву отменил и "Аэрофлот".

"Аэрофлот" принял решение отменить все международные рейсы на европейском направлении в ближайшее время, сообщает BAZA со ссылкой на источник в авиакомпании.

Среди застрявших в Будапеште россиян и корреспондент Е1.RU Анастасия Якупова. Она была в Венгрии в рабочей поездке. Рейсы "Аэрофлота" SU2466 Москва - Будапешт и SU2466 Будапешт - Москва, на котором журналист должна была вернуться в Россию, отменены.

- Нас не стали везти в аэропорт. Главная проблема - в закрытии неба Германии. Мы можем вылететь европейской авиакомпанией, - рассказала Анастасия. - Скорее всего, будут организовывать пересадку через Стамбул, например. Мы сами пока в шоке, только полчаса назад сообщили, что небо закрывают и рейсы начали отменять.

Напомним, что после начала военной спецоперации на территории Украины приостановили свою работу 11 аэропортов на юге России. Также часть стран запретила российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. Россия объявила об ответном закрытии неба.

Источник: e1.ru


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URL: https://www.vb.kg/414782
Теги:
Россия, Венгрия, самолеты
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