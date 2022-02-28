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Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Дом для Софы

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg ищут дом для маленькой собачки, которую зовут Софа. Наша Софа очень жизнерадостное существо. Любит бегать и играть. К тому же, она – хороший "звоночек". Собачка здорова, привита, стерилизована (гулять и рожать щенков не будет). Будущему хозяину животное привезут. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Спокойная и ласковая

Пристраивается котенок-девочка необычного окраса. Киске сейчас четыре месяца. Это спокойное и очень ласковое создание. К лоточку кошечка приучена. Захотите узнать ее поближе, звоните: 0(709)784-537.

Три красавицы с характером

Три девочки красавицы, которых вы видите на фото ниже, ищут дом и любящих хозяев. Щеночкам всего по два месяца, но они уже лают на чужих. Малышки очень игривые, любят детей. Все здоровые, от блох и глистов обработаны. Люди, которые в данный момент о них заботятся, обещают сделать им прививки, а также стерилизовать, когда им исполнится семь месяцев. На новое место жительства пушистых красавиц привезут представители фонда. Больше информации вам дадут по следующим номерам телефонов: 0(772)660-208, 0(709)784-537.

Станет отличной охранницей

"Добрые руки" представляют вашему вниманию щеночка-девочку трех месяцев. Собачка красивая, активная, хорошо охраняет – учится у взрослых собак. Животное здоровое. Щенок уже получил первую прививку. Фонд гарантирует взять на себя и стерилизацию собаки в возрасте семи месяцев. Будущему хозяину щенка привезут. Понравилась вам наша красавица? Тогда звоните: 0(709)784-537, 0(555)744-148.

Еще одна охранница

В фонде помощи животным очень надеются, что среди наших читателей найдется тот, кому приглянется и эта пушистая девочка. Собачке три месяца. Красивое и активное существо уже научилось у взрослых собак охранять территорию. Животное здоровое. Первую прививку собаке сделали. Еще потребуется стерилизация, когда ей исполнится семь месяцев. Фонд гарантирует взять все хлопоты на себя. Тогда гулять и рожать щенков собака уже будет. Будущему хозяину собаку привезут. Телефоны для справок: 0(709)784-537, 0(555)744-148.

Им нужна ваша любовь

И последние на сегодня кандидаты на усыновление. Точнее – кандидатки. Это две стерилизованные кошечки. Подростки очень ждут звонка от людей, которые станут им заботливыми хозяевами. Животные здоровы, от паразитов обработаны, в еде не привередливы. Если вы решили подарить одной из них новую жизнь, крышу над головой и свою любовь, звоните: 0(555)767-507.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/414784
Теги:
благотворительность, кошки, собаки, Бишкек, животные
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