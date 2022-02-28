На Украине с мародера сняли штаны и примотали к столбу

На Украине в Николаеве горожане "приговорили" мародерствующего гражданина к "позорному столбу" – с него сняли штаны и привязали к электроопоре.

"Мне звонил директор 33 метров, попросил помочь случайным образом мародёр привязал сам себя к столбу", – написал Виталий Ким в своем Телеграмм-канале.

"Николаев на замке. Предупреждаю, у нас порядочных и злых горожан гораздо больше, чем подонков мародеров, действует закон военного времени, не балуйтесь", – добавил глава ОГА.

Как стало известно из соцсетей, мужчина во время комендантского часа решил воспользоваться тем, что в магазине не горел свет, и приступил к противоправным действиям, однако был задержан. А пока сознательные граждане ждали патруль, они решили наказать мародера по своему усмотрению.

Источник: korabelov.info