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На Украине с мародера сняли штаны и примотали к столбу

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- Назгуль Абдыразакова
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На Украине в Николаеве горожане "приговорили" мародерствующего гражданина к "позорному столбу" – с него сняли штаны и привязали к электроопоре.

"Мне звонил директор 33 метров, попросил помочь случайным образом мародёр привязал сам себя к столбу", – написал Виталий Ким в своем Телеграмм-канале.

"Николаев на замке. Предупреждаю, у нас порядочных и злых горожан гораздо больше, чем подонков мародеров, действует закон военного времени, не балуйтесь", – добавил глава ОГА.

Как стало известно из соцсетей, мужчина во время комендантского часа решил воспользоваться тем, что в магазине не горел свет, и приступил к противоправным действиям, однако был задержан. А пока сознательные граждане ждали патруль, они решили наказать мародера по своему усмотрению.

Источник: korabelov.info


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URL: https://www.vb.kg/414788
Теги:
мародерство, Украина
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