В ночное время в компьютерных клубах выявлены 19 детей

Ленинский акимиат провел рейд по компьютерным клубам. Проверка проведена в целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а также пресечения фактов безнадзорности и беспризорности.

Ночной рейд проведен акимиатом совместно с инспекторами по делам детей УВД, управлением социального развития, центром образования.

По результатам выявили 19 несовершеннолетних детей, 18 из которых передали родственникам, 1 несовершеннолетний ребенок определен в центр профилактики правонарушений несовершеннолетних МВД.

Из 19 несовершеннолетних 7 проживают на территории Ленинского района, 12 на территории других районов и регионов.

С родителями и с несовершеннолетними детьми провели разъяснительные беседы о недопустимости нахождения детей в общественных местах в которых их нахождение запрещено или ограничено.

Согласно статье 74 Кодекса о правонарушениях КК на родителей двоих несовершеннолетних детей составлен протокол, наложен штраф (10 расчетных показателей) каждому по 1000 сомов.