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В ночное время в компьютерных клубах выявлены 19 детей

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- Айжан Мамбеталиева
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Ленинский акимиат провел рейд по компьютерным клубам. Проверка проведена в целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а также пресечения фактов безнадзорности и беспризорности.

Ночной рейд проведен акимиатом совместно с инспекторами по делам детей УВД, управлением социального развития, центром образования.

По результатам выявили 19 несовершеннолетних детей, 18 из которых передали родственникам, 1 несовершеннолетний ребенок определен в центр профилактики правонарушений несовершеннолетних МВД.

Из 19 несовершеннолетних 7 проживают на территории Ленинского района, 12 на территории других районов и регионов.

С родителями и с несовершеннолетними детьми провели разъяснительные беседы о недопустимости нахождения детей в общественных местах в которых их нахождение запрещено или ограничено.

Согласно статье 74 Кодекса о правонарушениях КК на родителей двоих несовершеннолетних детей составлен протокол, наложен штраф (10 расчетных показателей) каждому по 1000 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/414789
Теги:
дети, Ленинский район, рейд, Бишкек
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