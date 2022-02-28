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В Караколе демонтируют старую деревянную весовую

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- Светлана Лаптева
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В Караколе демонтируют старую деревянную весовую и перенесут на новое место. Общественность города встретила эту новость с волнением, тем более что в 2018 году проводился марафон для сбора средств для реставрации, воссоздания весовой в первоначальном виде.

Для сбора средств в городе устраивались благотворительные концерты с привлечением Президентского оркестра.

Сооружение было выстроено на центральном рынке Каракола в 19 веке. Еще в 2018 году были предположения, что нынешние владельцы рынка, где расположена весовая, со временем могут захотеть построить на этом месте что-то "полезное".

Общественники предложили разобрать деревянное строение и перенести его в другое место, чтобы уникальный "документ" деревянного творчества был сохранен для потомков как памятник. Высказывались предложения о размещении памятника в парке.

Напомним, концерт и инициатива переноса памятника для сохранения архитектурного наследия города - проект рабочей группы проекта "Наследие Каракола", молодежной волонтерской организации "Лидерство".

Сейчас каракольцы переживают, чтобы в ходе "разборок" не были повреждены или разрушены оставшиеся части весовой.

Общественники обратились в мэрию, готовят посты в сетях. Надеются, что смогут всем миром найти решение, которое сохранит весовую как часть историко-архитектурного прошлого Каракола.

Всех желающих помочь проекту по восстановлению весовой можно обратиться к Анастасии Стыценко и Банур АБдиевой на Фейсбуке.


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URL: https://www.vb.kg/414790
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