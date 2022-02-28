Мэрия Бишкека: Работа троллейбусов полностью восстановлена

Пресс-служба столичного муниципалитета сообщает, что сегодня утром поступило сообщение об образовании пробок из троллейбусов в 10 микрорайоне.

В пресс-службе отмечают, что сегодня в 7 часов 44 минуты утра на пересечении улиц Байтика Баатыра и Токомбаева произошел обрыв двух вертикальных контактных проводов.

Бригада городского троллейбусного управления оперативно выехала на место, повреждение устранено, движение общественного транспорта восстановлено.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за причиненные неудобства.