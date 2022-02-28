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Гимназию №9 посетила выпускница школы - Валентина Шевченко

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- Айжан Мамбеталиева
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Школу-гимназию №9 посетила бывшая выпускница школы, чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе, бойц смешанных единоборств – Валентина Шевченко и ее тренер Павел Федотов.

Ее встретил глава Ленинского района Русланбек Тагаев, преподаватели и учащиеся школы.

Аким вручил Валентине Шевченко почетную грамоту муниципальной администрации.

Валентина рассказала про своих учителей, друзей, а также яркие школьные воспоминания.

К слову, Валентина Шевченко родилась 7 марта 1988 года в городе Бишкек, чемпионка UFC в наилегчайшем весе, 11-кратная чемпионка мира по муай-тай, трехкратная чемпионка мира по кикбоксингу и К1, двукратная чемпионка мира по MMA (KF-1). Является мастером спорта международного класса по тхэквондо и муай-тай, мастер спорта России по боксу и по дзюдо.


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URL: https://www.vb.kg/414796
Теги:
школа, Бишкек, Валентина Шевченко
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