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2 марта в Бишкеке откроется выставка "Просто весна..."

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- Анастасия Карелина
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2 марта в филиале "Галереи М" и АртХолле при ней откроется выставка "Просто весна...". Вниманию горожан и гостей кыргызской столицы свои произведения представят Наталья Копелович и Нюргуяна Иннокентьева.

Наталья Копелович и Нюргуяна Иннокентьева - члены Союза художников Кыргызстана и постоянные участницы выставок и проектов "Галереи М". В новую экспозицию вошло более 60 произведений наших талантливых соотечественниц. Это портреты, пейзажи, натюрморты.

"Творческая дружба - это всегда интересно. Возникновение новых идей по принципу симпатии дают возможность неожиданных творческих решений. Несмотря на непохожесть авторов, в их работах можно увидеть тонкие, едва уловимые цветовые ассоциации, благодаря которым эти решения и возникают", - поясняют организаторы выставки.

Посетить экспозицию можно будет до 22 марта. Вход на выставку свободный.

Филиал "Галереи М" и АртХолл находятся на 4 этаже ЦУМ-2.


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URL: https://www.vb.kg/414801
Теги:
8 Марта, выставка, художник, Бишкек
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