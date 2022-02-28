На юге отремонтировали центр для детей, оставшихся без родительской опеки

ЮНИСЕФ вместе с Европейским Союзом поддержал ремонт и укрепление услуг по защите детей единственного центра на юге Кыргызстана, который оказывает поддержку детям, оставшимся без родительской опеки.

Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Терхи Хакала и представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане Кристин Жольм приняли участие в официальной церемонии передачи ремонтных работ и оборудования Центру по профилактике правонарушений среди детей и подростков при управлении Министерства внутренних дел Ошской области. Ремонтные работы охватили восстановление систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, а также поставку мебели и IT-оборудования. Общая сумма ремонта и оборудования составила свыше 50 тысяч долларов.

Делегацию Европейского союза возглавила Терхи Хакала, специальный представитель ЕС по Центральной Азии, к которой на церемонии приема-передачи присоединилась Кристин Жольм, представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

"Центр для несовершеннолетних предоставляет необходимые и профессиональные услуги поддержки наиболее уязвимым детям. Так как львиная доля рабочих-мигрантов прибывает с юга Кыргызстана, Европейский Союз прилагает все усилия, чтобы обеспечить защиту прав детей мигрантов", – сказала Терхи Хакала, специальный представитель ЕС по Центральной Азии.

Этот центр оказывает поддержку детям, которые остались без родительской опеки или были найдены потерянными. Он предоставляет психологическую и юридическую помощь несовершеннолетним в трудных ситуациях и защищает права детей, обеспечивая охрану их здоровья и безопасность. В 2021 году милиция привела в центр 337 несовершеннолетних.

"В центре есть безопасное место для временного размещения детей, которые пересекли близлежащие границы в целях поиска работы и которых вернули в Кыргызстан; большинство из них из сообщества люли и дети, которые потерялись и находятся в разлуке с родителями. Центр является дружественным к детям пространством, где особое внимание уделяется наилучшим интересам ребенка с учетом их специфических потребностей и возраста, пола, этнической принадлежности и религии в целях нахождения адекватных для них решений для обеспечения их защиты от жестокого обращения и насилия и того, чтобы они могли расти в заботливой и благоприятной среде", - сказала Кристин Жольм, представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

Работа по укреплению услуг по защите детей, пострадавших от миграции, и детей в трудной жизненной ситуации проводится ЮНИСЕФ в рамках проекта "Защита детей, затронутых миграцией в Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии", который финансирует Европейский Союз.