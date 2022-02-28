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Психолог рассказал, как поддержать психическое здоровье в трудное время

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- Айжан Мамбеталиева
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Как справиться со стрессом и беспокойством из-за мировых событий, рассказал психолог Руперт Сондерс, сообщает издание The Sydney Morning Herald.

Психолог рекомендует время от времени отрываться от чтения новостей и просмотра соцсетей. Он объясняет это тем, что если контент, который вы смотрите, вызывает стресс, то будет правильным отложить телефон и сделать перерыв.

Также следует придумать какой-то способ, чтобы отвлечься от происходящего в мире: например, позаниматься йогой или спортом, посвятить время любимому хобби, помедитировать. Также в трудное время для поддержания психического здоровья очень полезна физическая активность. Важно не пренебрегать хорошим питанием и сном, а также пить больше воды.

Психолог рекомендует делиться своими переживаниями с родственниками или друзьями и не пытаться сдерживать слезы.


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URL: https://www.vb.kg/414808
Теги:
психология, врачи, соцсети, новости мира
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