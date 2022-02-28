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ФСБ призвала сообщать о контактах с возможными украинскими шпионами

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Управление ФСБ по Москве и Московской области призвало сообщать о контактах с людьми, которые "могут использоваться спецслужбами Украины для ведения деятельности против безопасности РФ".

В ФСБ заявили, что граждане Украины все чаще заявляют о попытках украинских спецслужб использовать живущих в России соотечественников для "разведывательной и диверсионной деятельности".

Судя по всему, обращение адресовано в первую очередь не к гражданам России, поскольку содержит предупреждение об уголовной ответственности за шпионаж и за сотрудничество с иностранной разведкой (к россиянам в этом случае применяется статья о госизмене).

"Только инициативное обращение и оказание содействия органам федеральной службы безопасности позволит избежать уголовной ответственности", - заявили в ФСБ.

Накануне Генпрокуратура предупредила россиян, что помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ, классифицируется как госизмена.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/414809
Теги:
Россия, Украина
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