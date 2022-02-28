Погода
$ 90.05 - 91.05
€ 100.42 - 101.92

Как военный конфликт в Украине отражается на мировом спорте?

165  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Конфликт в регионе затронет и мир спорта. В первую очередь, могут претерпеть изменения календари соревнований и списки составов участников различных турниров. От военного конфликта страдают российские спортсмены, бизнес теряет спонсорские контракты, Россия теряет право на проведение спортивных турниров, а иностранные клубы выходят из состава КХЛ и "Единой лиги ВТБ".

Футбол

Исполком УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 из Санкт-Петербурга на стадион "Стад-де-Франс" в Сен-Дени. Такое решение было сегодня принято на внеочередном заседании исполнительного комитета организации, сообщается на сайте УЕФА.

ФИФА также ввела санкции для России, она будет выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна.

Кроме того, сборные Польши, Швеции и Чехии объявили, что не хотят проводить мартовские стыковые отборочные встречи ЧМ-2022 на территории России.

От конфликта на Украине пострадал московский ЦСКА - в первом пакете американских санкций футбольную команду признали аффилированной с банком ВЭБ РФ, против которого американцы ввели санкции, команда ему действительно принадлежит.

Последствия для футбольного клуба пока неясны.

После очередного пакета британских санкций, от которых пострадал "Аэрофлот", от сотрудничества с авиакомпанией будет вынужден отказаться один из самых популярных клубов мира "Манчестер Юнайтед".

"Аэрофлот" спонсировал команду и именно на их самолете клуб летал на все матчи.

Сейчас активы перевозчика в Великобритании заморожены, и ему запрещено совершать рейсы в королевство.

У команды из немецкой Бундеслиги "Шальке-04" - спонсорский контракт с "Газпромом" уже 16 лет. 24 февраля "Шальке" отказался от размещения на экипировке логотипа "Газпрома". Вместо него появится надпись Schalke 04. О разрыве спонсорского договора с "Газпромом" пока не сообщается.

Баскетбол и хоккей

Эстонский баскетбольный клуб "Калев" заявил, что покидает Единую лигу ВТБ. Команда из Таллина шла на десятом месте в регулярном чемпионате из 12 участников.

Испанская "Барселона" и литовский "Жальгирис" отказались лететь в Россию на матчи регулярного чемпионата Евролиги. Также принято решение о переносе матчей 27-го тура с участием российских клубов - ЦСКА, УНИКСа и "Зенита".

На пятницу намечено заседание руководства Евролиги, на котором будет обсуждаться данная ситуация. В официальном заявлении организаторов турнира отмечается, что лига собирается продолжить турнир и выслушать позиции участников.

О выходе из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уже объявил финский "Йокерит". И вот-вот о снятии с "Кубка Гагарина" объявит рижское "Динамо". Сделать это хоккейную команду уже призвали в латвийском правительстве.

Сборные Швеции и Финляндии отказались от участия в чемпионате мира по бенди, который должен пройти в Сыктывкаре с 27 марта по 3 апреля.

Зимние виды спорта

Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила, что не будет отменять этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике (26-27 февраля) в Ярославле и этап Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области (25-27 февраля). Участники этих стартов прибыли в Россию прямо с пекинской Олимпиады.

При этом стало известно, что сборные Великобритании, Швеции и Австралии по ски-кроссу отказались от выступления в Челябинской области.

"Формула-1", Паралимпиада и шахматы

Немецкий пилот Себастьян Феттель и голландец Макс Ферстаппен высказалась за исключение из календаря "Формулы-1" "Гран-при России", который должен пройти в Сочи с 23 по 25 сентября.

Международный паралимпийский комитет (IPC) ведет диалог с Паралимпийскими комитетами Украины и России в преддверии Игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 13 марта.

Паралимпийский комитет России (ПКР) не получал от IPC информации о каких-либо изменениях, связанных с Паралимпиадой-2022.

C 26 июля по 8 августа 2022 года в Москве должна пройти 44-я шахматная Олимпиада. "Будут проведены консультации с федерациями-членами и ответственными комиссиями ФИДЕ для принятия наиболее подходящего решения", - говорится в заявлении организации.

О крупных соревнованиях в России можно забыть

Россия после таких действий приближается к статусу страны-изгоя. Неудивительно, что уже сейчас появились слухи о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в другую страну. Активизировались и соперники сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022.

Поляки и шведы не хотят ехать в Москву, чтобы играть в футбол. Конечно, там тоже используют эту ситуацию, чтобы перенести матч на нейтральное поле. Но теперь у них есть существенный аргумент.

Заявление исполкома МОК

25 февраля призвал все международные федерации перенести или отменить спортивные мероприятия, запланированные в ближайшее время в России и Белоруссии.

"Исполком МОК призывает не вывешивать национальные флаги России или Белоруссии и не исполнять гимн России или Беларуси на международных спортивных мероприятиях, которые еще не являются частью соответствующих санкций Всемирного антидопингового агентства в отношении России", - заявило руководство МОК.

Флаг не вернут, гимна не будет

Очевидно, что после такого у Международного олимпийского комитета появятся дополнительные поводы, чтобы не возвращать России флаг и гимн на Олимпийских играх. Да, в плане борьбы с допингом в последние годы была проведена серьёзная работа, но всё идёт к тому, что России будут припоминать и вспоминать донбасские события ещё очень и очень долго.

Источник: asiaplustj.info


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414810
Теги:
Россия, спорт, Украина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  