Как военный конфликт в Украине отражается на мировом спорте?

Конфликт в регионе затронет и мир спорта. В первую очередь, могут претерпеть изменения календари соревнований и списки составов участников различных турниров. От военного конфликта страдают российские спортсмены, бизнес теряет спонсорские контракты, Россия теряет право на проведение спортивных турниров, а иностранные клубы выходят из состава КХЛ и "Единой лиги ВТБ".

Футбол

Исполком УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 из Санкт-Петербурга на стадион "Стад-де-Франс" в Сен-Дени. Такое решение было сегодня принято на внеочередном заседании исполнительного комитета организации, сообщается на сайте УЕФА.

ФИФА также ввела санкции для России, она будет выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна.

Кроме того, сборные Польши, Швеции и Чехии объявили, что не хотят проводить мартовские стыковые отборочные встречи ЧМ-2022 на территории России.

От конфликта на Украине пострадал московский ЦСКА - в первом пакете американских санкций футбольную команду признали аффилированной с банком ВЭБ РФ, против которого американцы ввели санкции, команда ему действительно принадлежит.

Последствия для футбольного клуба пока неясны.

После очередного пакета британских санкций, от которых пострадал "Аэрофлот", от сотрудничества с авиакомпанией будет вынужден отказаться один из самых популярных клубов мира "Манчестер Юнайтед".

"Аэрофлот" спонсировал команду и именно на их самолете клуб летал на все матчи.

Сейчас активы перевозчика в Великобритании заморожены, и ему запрещено совершать рейсы в королевство.

У команды из немецкой Бундеслиги "Шальке-04" - спонсорский контракт с "Газпромом" уже 16 лет. 24 февраля "Шальке" отказался от размещения на экипировке логотипа "Газпрома". Вместо него появится надпись Schalke 04. О разрыве спонсорского договора с "Газпромом" пока не сообщается.

Баскетбол и хоккей

Эстонский баскетбольный клуб "Калев" заявил, что покидает Единую лигу ВТБ. Команда из Таллина шла на десятом месте в регулярном чемпионате из 12 участников.

Испанская "Барселона" и литовский "Жальгирис" отказались лететь в Россию на матчи регулярного чемпионата Евролиги. Также принято решение о переносе матчей 27-го тура с участием российских клубов - ЦСКА, УНИКСа и "Зенита".

На пятницу намечено заседание руководства Евролиги, на котором будет обсуждаться данная ситуация. В официальном заявлении организаторов турнира отмечается, что лига собирается продолжить турнир и выслушать позиции участников.

О выходе из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уже объявил финский "Йокерит". И вот-вот о снятии с "Кубка Гагарина" объявит рижское "Динамо". Сделать это хоккейную команду уже призвали в латвийском правительстве.

Сборные Швеции и Финляндии отказались от участия в чемпионате мира по бенди, который должен пройти в Сыктывкаре с 27 марта по 3 апреля.

Зимние виды спорта

Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила, что не будет отменять этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике (26-27 февраля) в Ярославле и этап Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области (25-27 февраля). Участники этих стартов прибыли в Россию прямо с пекинской Олимпиады.

При этом стало известно, что сборные Великобритании, Швеции и Австралии по ски-кроссу отказались от выступления в Челябинской области.

"Формула-1", Паралимпиада и шахматы

Немецкий пилот Себастьян Феттель и голландец Макс Ферстаппен высказалась за исключение из календаря "Формулы-1" "Гран-при России", который должен пройти в Сочи с 23 по 25 сентября.

Международный паралимпийский комитет (IPC) ведет диалог с Паралимпийскими комитетами Украины и России в преддверии Игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 13 марта.

Паралимпийский комитет России (ПКР) не получал от IPC информации о каких-либо изменениях, связанных с Паралимпиадой-2022.

C 26 июля по 8 августа 2022 года в Москве должна пройти 44-я шахматная Олимпиада. "Будут проведены консультации с федерациями-членами и ответственными комиссиями ФИДЕ для принятия наиболее подходящего решения", - говорится в заявлении организации.

О крупных соревнованиях в России можно забыть

Россия после таких действий приближается к статусу страны-изгоя. Неудивительно, что уже сейчас появились слухи о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в другую страну. Активизировались и соперники сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022.

Поляки и шведы не хотят ехать в Москву, чтобы играть в футбол. Конечно, там тоже используют эту ситуацию, чтобы перенести матч на нейтральное поле. Но теперь у них есть существенный аргумент.

Заявление исполкома МОК

25 февраля призвал все международные федерации перенести или отменить спортивные мероприятия, запланированные в ближайшее время в России и Белоруссии.

"Исполком МОК призывает не вывешивать национальные флаги России или Белоруссии и не исполнять гимн России или Беларуси на международных спортивных мероприятиях, которые еще не являются частью соответствующих санкций Всемирного антидопингового агентства в отношении России", - заявило руководство МОК.

Флаг не вернут, гимна не будет

Очевидно, что после такого у Международного олимпийского комитета появятся дополнительные поводы, чтобы не возвращать России флаг и гимн на Олимпийских играх. Да, в плане борьбы с допингом в последние годы была проведена серьёзная работа, но всё идёт к тому, что России будут припоминать и вспоминать донбасские события ещё очень и очень долго.

Источник: asiaplustj.info