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Кабмин принял ряд мер по защите инвестиций в Баткенской области

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- Айжан Мамбеталиева
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Утвержден перечень финансовых обязательств уполномоченных государственных органов по защите инвестиций на территориях с особым инвестиционным режимом для приоритетных отраслей экономики и социальной сферы. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Кроме того, этим решением утверждено положение о порядке предоставления финансовых обязательств уполномоченных государственных органов по защите инвестиций при гарантии по инвестиционным проектам, закрепленных в инвестиционных соглашениях, на территориях с особым инвестиционным режимом для приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.

Следует отметить, что перечень финансовых обязательств уполномоченных государственных органов на территориях с особым инвестиционным режимом для приоритетных отраслей экономики и социальной сферы может действовать только для инвестиционных соглашений для реализации инвестиционного проекта в соответствии с государственными программами (проектами) развития в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы.

Перечнем определяются финансовые обязательства уполномоченных государственных органов для территорий с особым инвестиционным режимом. Гарантии могут предоставляться для проектов, включенных в программы развития территорий с особым инвестиционным режимом, в частности Баткенской области.

В их числе: обязательства государства в рамках гарантий по инвестиционным проектам, закрепленные в инвестиционных соглашениях, в случае нанесения ущерба в результате неправомерных действий/бездействия государственных органов при рассмотрении споров, возникших из-за противоречий в законодательстве; гарантия защиты от любых форм дискриминации со стороны государства для обеспечения равных конкурентных возможностей для инвесторов; равноправные отношения как к иностранным инвесторам, так и к отечественным инвесторам; беспрепятственный перевод прибыли и других видов доходов; гарантия защиты инвестиций от экспроприации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; гарантия защиты прав инвесторов в отношении интеллектуальной собственности и имущества.

Положение о порядке предоставления финансовых обязательств устанавливает порядок и условия их предоставления уполномоченными государственными органами при гарантии по инвестиционным проектам, закрепленных в инвестиционных соглашениях Кабинетом Министров для территорий, на которых действует особый инвестиционный режим.

В частности, среди условий предоставления финансовых обязательств уполномоченным госорганом значатся:

  1. Инвестор должен осуществлять вложение инвестиций в течение 3 лет со дня подписания инвестиционного соглашения в капитал инвестируемого предприятия, на сумму эквивалентную не менее 3 млн долл. США, а для Баткенской области – не менее 1 миллиона долларов;
  2. Инвестор, осуществляющий деятельность, связанную с изучением, поиском, разведкой, разработкой полезных ископаемых, должен вложить инвестиции в течение пяти лет со дня подписания инвестиционного соглашения на сумму эквивалентную не менее 20 миллионов долларов, а для Баткенской области – не менее 10 миллионов долларов;
  3. Невыполнение инвестором обязательств по вложению инвестиций в инвестируемое предприятие является основанием для расторжения инвестиционного соглашения;
  4. Инвестор должен подтвердить свое устойчивое финансовое положение, предоставив отчетность о финансово-хозяйственной деятельности и заключение независимого аудитора за последние три года;
  5. У инвестора не должно быть просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты любых уровней по месту регистрации в качестве юридического лица и по месту осуществления инвестиционного проекта;
  6. У инвестора не должно быть просроченной задолженности по погашению и обслуживанию ранее полученных под государственные гарантии негосударственных займов, сроки платежей по которым наступили, а также иной просроченной задолженности перед кредиторами по месту регистрации в качестве юридического лица и по месту осуществления инвестиционного проекта.


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URL: https://www.vb.kg/414812
Теги:
Акылбек Жапаров, Баткенская область, Кыргызстан, экономика, Кабинет министров
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