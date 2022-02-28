Кабмин принял ряд мер по защите инвестиций в Баткенской области

Утвержден перечень финансовых обязательств уполномоченных государственных органов по защите инвестиций на территориях с особым инвестиционным режимом для приоритетных отраслей экономики и социальной сферы. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Кроме того, этим решением утверждено положение о порядке предоставления финансовых обязательств уполномоченных государственных органов по защите инвестиций при гарантии по инвестиционным проектам, закрепленных в инвестиционных соглашениях, на территориях с особым инвестиционным режимом для приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.

Следует отметить, что перечень финансовых обязательств уполномоченных государственных органов на территориях с особым инвестиционным режимом для приоритетных отраслей экономики и социальной сферы может действовать только для инвестиционных соглашений для реализации инвестиционного проекта в соответствии с государственными программами (проектами) развития в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы.

Перечнем определяются финансовые обязательства уполномоченных государственных органов для территорий с особым инвестиционным режимом. Гарантии могут предоставляться для проектов, включенных в программы развития территорий с особым инвестиционным режимом, в частности Баткенской области.

В их числе: обязательства государства в рамках гарантий по инвестиционным проектам, закрепленные в инвестиционных соглашениях, в случае нанесения ущерба в результате неправомерных действий/бездействия государственных органов при рассмотрении споров, возникших из-за противоречий в законодательстве; гарантия защиты от любых форм дискриминации со стороны государства для обеспечения равных конкурентных возможностей для инвесторов; равноправные отношения как к иностранным инвесторам, так и к отечественным инвесторам; беспрепятственный перевод прибыли и других видов доходов; гарантия защиты инвестиций от экспроприации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; гарантия защиты прав инвесторов в отношении интеллектуальной собственности и имущества.

Положение о порядке предоставления финансовых обязательств устанавливает порядок и условия их предоставления уполномоченными государственными органами при гарантии по инвестиционным проектам, закрепленных в инвестиционных соглашениях Кабинетом Министров для территорий, на которых действует особый инвестиционный режим.

В частности, среди условий предоставления финансовых обязательств уполномоченным госорганом значатся: