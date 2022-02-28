В Анкаре состоялся бизнес-форум "Кыргызстан-Турция", организованный посольством Кыргызстана в Турции совместно с турецкой Конфедерацией промышленников, деловых женщин и предпринимателей (Sankon)

Бизнес-форум прошел в формате офлайн с участием более 60 предпринимателей из Турции, а также 10 бизнесменов из Кыргызстана присоединились к форуму в режиме онлайн.

В своем выступлении ЧПП КР в Турции Кубанычбек Омуралиев проинформировал участников о кыргызско-турецких торгово-экономических связях, инвестиционном потенциале Кыргызстана и условиях ведения бизнеса в нашей стране. Он обратил внимание на низкие налоги, энергетический потенциал, из которого используется лишь 10 процентов, двусторонние соглашения в сфере защиты инвестиций и избежание двойного налогообложения, а также рынки сбыта произведенной продукции в ЕАЭС и по программам ВСП+ и ВСП в Европейский союз и США. Посол призвал турецкие деловые круги активно инвестировать и открывать производственные площадки в Кыргызстане.

Президент Sankon Ферудун Джевахироглу выразил готовность компаний-членов указанной Конфедерации к наращиванию связей с кыргызскими деловыми кругами, а также рассмотреть реализацию инвестиционных проектов, в том числе в сфере ГЧП.

Также на бизнес-форуме представитель Агентства по инвестициям и развитию КР провел презентацию об инвестиционных возможностях и проектах Кыргызстана в сфере энергетики, перерабатывающей промышленности, туризма и транспорта.

В рамках форума состоялись следующие 4 панельных сессии на тему: экспорта/импорта, машиностроения и оборонной промышленности; строительства, информационных технологий и металлургии; энергетики, медицины, образования, финансов и банковского дела; туризма, текстиля, продовольствия и законодательства о работодателях и профсоюзах.