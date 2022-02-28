Украинская передача "Орел и Решка" уходит с российского телеканала

Телеканал "Пятница" заявил о прекращении сотрудничества с украинским продакшеном TeenSpirit, который производит программу о путешествиях "Орел и решка". Об этом сообщает "АиФ" со ссылкой на пресс-службу вещателя.

"В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Пятницы".

Ранее в Telegram-канале "Пятницы" появилось сообщение о прекращении сотрудничества с продюсером TeenSpirit Мариной Гранкиной. В качестве причины назывались ее публичные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина. В "Пятнице" добавили, что руководство TeenSpirit отстранило Гранкину от должности, однако сама она в разговоре с РБК эту информацию опровергла.

Создатель телевизионного проекта "Орел и решка" и продакшн-студии TeenSpirit Нателла Крапивина также прокомментировала на своей странице в Telegram уход программы с телеканала "Пятница". Она заявила, что сама вместе с партнерами утром 26 февраля приняла решение прекратить сотрудничество с каналом, о чем незамедлительно сообщила вещателю.

"Мы благодарны за многолетнее партнерство, и, уверена, еще не один выпуск "Орла и Решки" будет произведен нашим продакшеном, но уже на просторах другого канала", - добавила Крапивина.