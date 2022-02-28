Погода
$ 90.05 - 91.05
€ 100.42 - 101.92

Украинская передача "Орел и Решка" уходит с российского телеканала

57  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Телеканал "Пятница" заявил о прекращении сотрудничества с украинским продакшеном TeenSpirit, который производит программу о путешествиях "Орел и решка". Об этом сообщает "АиФ" со ссылкой на пресс-службу вещателя.

"В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Пятницы".

Ранее в Telegram-канале "Пятницы" появилось сообщение о прекращении сотрудничества с продюсером TeenSpirit Мариной Гранкиной. В качестве причины назывались ее публичные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина. В "Пятнице" добавили, что руководство TeenSpirit отстранило Гранкину от должности, однако сама она в разговоре с РБК эту информацию опровергла.

Создатель телевизионного проекта "Орел и решка" и продакшн-студии TeenSpirit Нателла Крапивина также прокомментировала на своей странице в Telegram уход программы с телеканала "Пятница". Она заявила, что сама вместе с партнерами утром 26 февраля приняла решение прекратить сотрудничество с каналом, о чем незамедлительно сообщила вещателю.

"Мы благодарны за многолетнее партнерство, и, уверена, еще не один выпуск "Орла и Решки" будет произведен нашим продакшеном, но уже на просторах другого канала", - добавила Крапивина.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414818
Теги:
Россия, Украина, телевидение
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  