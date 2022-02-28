Погода
$ 90.05 - 91.05
€ 100.42 - 101.92

ЦАРКА, "Лаборатория Касперского" и ГКНБ договорились о сотрудничестве

85  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ЦАРКА, "Лаборатория Касперского" и Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана договорились о сотрудничестве в Центральной Азии

"Центр анализа и расследования кибератак" (ЦАРКА) и "Лаборатория Касперского" при поддержке Координационного центра по обеспечению кибербезопасности Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики запустят программу по выявлению уязвимостей Bug Bounty. Об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве в области информационной безопасности, который подписали организации.

Цель соглашения - совместные действия по созданию платформы Bug Bounty для защиты информационных ресурсов и более гибкого реагирования на угрозы в финансовой сфере в Кыргызстане, а в перспективе - и во всей Центральной Азии. Платформа позволит находить и закрывать уязвимости до того, как они могут быть использованы злоумышленниками. Для этого создатели программы будут привлекать IT-энтузиастов со всего мира. Сумма вознаграждения за поиск и обнаружение эксплойтов и уязвимостей в зависимости от сложности угроз составит от 100 до 300 долларов.

Также, кроме создания платформы Bug Bounty, среди намерений участников меморандума - взаимодействие в части серверного и программного обеспечения, аутсорсинг информационной безопасности, сотрудничество в области компьютерной криминалистики, консультативная поддержка и разработка совместных проектов.

В настоящее время финансовый сектор остается одной из самых привлекательных целей для злоумышленников. В 2021 году, по данным отчета "Лаборатории Касперского", было зафиксировала более 250 миллионов попыток перехода по фишинговым ссылкам на компьютерах пользователей. Около 42 процентов подобных инцидентов были связаны с финансовым фишингом.

Кроме того, жертвами финансовых вредоносных программ всё чаще становятся компании, а не физические лица. В 2020-2021 годах в мире доля корпоративных пользователей, атакованных банковскими зловредами, выросла почти на 2 процентных пункта. При этом с 2018 по 2021 годы данный показатель увеличился почти на 14 процентов. Несмотря на эту тенденцию, общая доля пострадавших от финансового вредоносного ПО среди физических лиц все еще больше, чем в корпоративном секторе: 62 процента и 38 процентов соответственно (по данным за 2021 год).

В Кыргызстане ситуация схожая: почти каждый 67-й пользователь подвергался атакам финансового вредоносного ПО. На корпоративных клиентов в стране пришлось 26,5 процента. Остальные угрозы (73,5 процента) были направлены на частных пользователей, совершающих банковские и финансовые операции.

"Объединение усилий крупнейших игроков IT-отрасли и обмен сведениями в рамках меморандума помогут быстрее и эффективнее выявлять компьютерные инциденты в Центральной Азии и пресекать деятельность киберпреступников, - прокомментировал Валерий Зубанов, коммерческий директор "Лаборатории Касперского" в Центральной Азии. - У "Лаборатории Касперского" многолетний опыт поиска уязвимостей в критической информационной инфраструктуре. Компания регулярно участвует в операциях и расследованиях, проводимых совместно с глобальным сообществом специалистов по IT-безопасности, международными организациями, такими как Интерпол, правоохранительными органами и центрами реагирования на компьютерные инциденты".

"У наших компаний много общих ценностей и глубокая экспертиза по запуску программ Bug Bounty, - отметил Олжас Сатиев, президент "Центра анализа и расследования кибератак". - Создание такого инструмента для более гибкого реагирования на банковские угрозы в регионе поможет повысить уровень безопасности критической информационной инфраструктуры страны и станет продолжением международного опыта в этой сфере. Повышение прозрачности, а также сближение интересов пользователя, бизнеса и государства даёт возможность разным частям общества стать активными участниками создания безопасной экосистемы, в том числе в финансовой сфере".

Bug Bounty – это концепция и программа поощрения поиска ошибок и уязвимостей (багов) в ПО. Bug Bounty, как правило, запускают разработчики IT-решений и сетевых платформ, чтобы обнаружить проблемы в безопасности своих продуктов. Компании объявляют scope (объем) работ, а желающие из любой точки мира могут зарегистрироваться и принять участие в программе. Обычно сторонние энтузиасты (ресечеры) получают за сообщение об ошибках денежное вознаграждение (баунти).

В последнее время различные государственные ведомства, чья деятельность связана с кибербезопасностью, всё чаще стали запускать свои открытые программы Bug Bounty. Например, на международной платформе Bug Bounty HackerOne о старте своих программ объявляли Национальный центр кибербезопасности Великобритании, Министерство внутренней безопасности США и Государственное технологическое агентство Сингапура.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414820
Теги:
ГКНБ, Центральная Азия, Кыргызстан, киберугрозы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  