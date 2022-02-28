Бизнес-делегация приняла участие в выставке-ярмарке в городе Эр-Рияд

Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного посла КР в Королевстве Саудовская Аравия Улукбека Марипова, депутата Жогорку Кенеша Фархата Исмаилова, и.о министра инвестиций Нурадила Баясова и заместителя министра сельского хозяйства Азамата Мукашева с бизнес делегацией Кыргызстана, которая прибыла в город Эр-Рияд для участия в выставке-ярмарке отечественной продукции и кыргызско-саудовском бизнес-форуме.

Бизнес делегация Кыргызстана состояла из более 30 представителей пищевой промышленности, сферы энергетики и туризма, финансовых институтов, логистических компаний, международных организаций и проектов в Кыргызской Республике (UNDP, JICA "Одно село – один продукт").

Посол Улукбек Марипов и руководители государственных органов проинформировали бизнес делегацию о принимаемых президентом и кабинетом министров мерах по социально-экономическому развитию страны, а также государственной политике по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятной бизнес среды и защите интересов отечественных и иностранных инвесторов.

Особое внимание уделено целесообразности проведения периодических встреч и форумов между бизнес-сообществами КР и Королевства Саудовская Аравия для установления тесных деловых связей. Также отмечено о необходимости налаживания удобных логистических путей между двумя странами для грузоперевозок с целью развития двусторонней торговли.

Посол Улукбек Марипов выразил готовность в привлечении саудовских крупных холдингов и компаний в приоритетные секторы пищевой промышленности, энергетики и ее возобновляемых источников, сельского хозяйства, а также туризма Кыргызстана совместно с Агентством по инвестициям и развитию Кыргызской Республики.

Одновременно с этим была отмечена целесообразность создания "Кыргызско-Саудовского Делового совета" и "Торгового дома" кыргызской продукции на рынке Саудовской Аравии.

При этом, бизнес делегации Кыргызстана были предоставлены ответы на все интересующие их вопросы, в том числе обсуждены механизмы тесного взаимодействия между бизнес-сообществом страны с профильными государственными органами и посольством Кыргызстана в Саудовской Аравии.