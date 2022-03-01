Английский фотограф собрала крупную коллекцию вещей в стиле 1960-х

Жительница Великобритании собрала крупную и дорогую коллекцию одежды и обуви. Все вещи из нее были модными в прошлом веке. Об этом пишет Metro.

23-летняя фотохудожница Иден Гассон заинтересовалась винтажными вещами в 14 лет. К настоящему моменту ее коллекция занимает уже целую комнату и состоит из более чем сотни вещей с необычным дизайном. Стоимость вещей варьируется от трех до 250 фунтов стерлингов. В общей сложности все предметы гардероба обошлись Гассон в три тысячи фунтов стерлингов.

"Это не просто хобби. Коллекция - часть моего образа жизни. На мой стиль повлияли Джимми Хендрикс, Дэвид Боуи, Энди Уорхол, Присцилла Пресли и Брижит Бардо. Я всегда хотела быть похожей на них. И мне удалось собрать ретро-гардероб своей мечты за небольшие деньги", - рассказывает девушка.

Гассон подчеркивает, что прошлое столетие привлекает ее, в частности, тем, что в то время молодежь была заинтересована в социальной справедливости. Кроме того, по ее словам, люди были более открытыми, уверенными в себе и занимались самовыражением.

"Узоры и цвета в то время не только были яркими и веселыми, но и служили символом движения против политической элиты. Люди были готовы заявлять о своей позиции. Мне очень нравится, что раньше каждый страстно стремился к переменам. Я бы хотела, чтобы эта энергия продолжала существовать и в современном обществе", - призналась Иден.

Помимо одежды Иден начала собирать винтажную мебель и ретро-обои, чтобы в будущем обустроить собственную квартиру в стиле 1960-х.