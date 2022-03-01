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Метрополитен-опера разорвет отношения с артистами, поддерживающими Путина

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- Назгуль Абдыразакова
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Нью-йоркский театр Метрополитен-опера, один из самых известных оперных театров в мире, перестанет работать с российскими исполнителями, которые поддерживают Владимира Путина.

Хотя мы твердо верим в теплую дружбу и культурный обмен, которые уже давно существуют между работниками искусства и учреждениями культуры России и Соединенных Штатов, мы больше не можем взаимодействовать с художниками или институтами, которые поддерживают Путина или поддерживаются им, - сказал генеральный директор театра Питер Гелб в беседе с The New York Times.

О каких именно артистах идет речь, пока не уточняется. Но в первую очередь это может повлиять на работу Анны Нетребко, одной из главных звезд театра. В 2014 году она перевела один миллион рублей Донецкому театру оперы и балета, который в тот момент уже находился под контролем ДНР. Выступления Нетребко должны начаться 30 апреля.

Сама певица выступила против войны и подчеркнула, что у нее много близких и друзей на Украине, за которых она переживает. Но при этом Нетребко считает, что артистов нельзя заставлять публично высказываться по политическим вопросам.

Я музыкант. И моя цель - объединять людей, преодолевая политические разногласия, - написала Нетребко в инстаграме.

Еще в сентябре прошлого года Питер Гелб говорил, что без Анны Нетребко Метрополитен-оперу представить просто невозможно.

Я ее фанат, и на, то есть самые весомые причины. Она - великая певица.

Кроме Анны Нетребко, в Метрополитен-опере работают такие российские артисты, как Игорь Головатенко, Аида Гарифуллина, Юлия Маточкина и Елена Стихина.

На прошлой неделе нью-йоркский Карнеги-холл отменил концерты Валерия Гергиева и Дениса Мацуева, выступавших в поддержку Путина, а лондонский театр Ковент-Гарден отменил летние гастроли Большого театра. Также американские группы Green Day и Imagine Dragons отменили концерты в России, которые должны были состояться в 2022 году.

Источник: spletnik.ru


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URL: https://www.vb.kg/414827
Теги:
Россия, США, Украина, культура
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