Родственник депутата Айбека Осмонова подрался с тележурналистом

В приемной вице-мэра города Ош Джасура Азимова был избит оператор "Нур ТВ" Темирлан Эрнес уулу. Об этом пишет издание "Ынтымак", ссылаясь на редактора канала Мээрим Абдилладжанову.

По ее словам, журналист телеканала Рыспай Мажит уулу и оператор Темирлан Эрнес уулу отправились за информацией к вице-мэру Джасуру Азимову.

В очереди они повздорили с Баялы, родственником депутата ЖК Айбека Осмонова.

В результате у Темирлана Эрнеса уулу был разорван рот. В настоящее время он проходит медицинское освидетельствование. В городской милиции заявили, что расследуют инцидент.

Айбек Осмонов, депутат Жогорку Кенеша, сказал, что у него много родственников и что вина лежит на обеих сторонах.